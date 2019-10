V čem je Keprník specifický oproti jiným pivům z Hanušovic? Jakou má stupňovitost a proč dostal jméno hory?

Osobitost Keprníku spočívá zejména v použitých surovinách, které jsou jeho základem a to je chmel, slad a voda. Vodu máme podzemní z vlastních pramenů, které jsou přímo v areálu pivovaru a tu používáme pro veškerou naši produkci. Pro Keprník se sladují podhorské ječmeny, slad je tedy specifický a další výjimkou je horský chmel. Ten je pro něj vzácným kořením, něco jako šafrán v gastronomii. Je to ležák s 12% stupňovitostí, nově označenou jako extrakt původní mladiny Je to velikán, proto má jméno hory?

Je horský chmel těžší na pěstování?

Horský chmel se nepěstuje. Je to volně rostoucí rostlina, kterou nikdo neobdělává, neochraňuje ani nehnojí. Musí si své místo na slunci vydobýt sama a tím se zásadně liší od chmele pěstovaného zemědělsky.



V čem tkví kouzlo prvního chmele?

Především v očekávání, jaké vlastnosti bude nový chmel mít. Jak bude vonět, jak bude chutnat. Jak se na jeho vlastnostech projevilo počasí a jak si s ní dokázal poradit. To vše se pak promítá do chuťových vlastností piva a určuje jeho celkovou charakteristiku.



Jak dlouho trvala cesta od prvotního nápadu začít vařit Keprník po uvedení na trh?

Bylo to více než 2 roky, co jsme ladili recepturu k dokonalosti. Jde o proces, který vyžaduje čas a dílo, do kterého vkládáte velké naděje.

Kdo je patronem Keprníku?

Při jeho zrodu ho provázel známý režisér pan Miroslav Krobot, který letos předává štafetu herečce ND Lucii Polišenské. Oba jsou rodáci z Jeseníků, takže mají k Holbě blízko. Lucie má pivo ráda a s Holbou má spojené vzpomínky na střední, kdy ještě bydlela v Šumperku.



Chmel si češete sami?

Ano, naplnit věrtel sice není úplně jednoduchá záležitost, ale má to i svoji poetiku, zvláště pro nás pivovarníky. Horský chmel češeme ručně na vytipovaných místech v přírodě. Nejlépe se mu daří v závětří na okraji remízek. Pravidelně sleduji jeho dozrávání, abychom sklízeli ve správnou chvíli. Zrníčky lupulinu musí být krásně žlutá, pak vyrážíme.

Chystáte na podzim nějaké akce ve spojitosti s Keprníkem?

V sobotu 19. října v Holbě narazíme 1. soudek Keprníku z letošního chmele. Bude to slavnostní okamžik a narážet bude Lucie Polišenská. Po jejím požehnání vyrazí ležák Keprník do hospod ke svým příznivcům.

Kde berete inspiraci pro vaření piva?

Pivo je odjakživa lidový nápoj a já beru inspiraci od lidí. Poslouchám, co jim chutná, co by chtěli v pivu najít a hledám způsoby, jak to dál vyšperkovat.

Máte nějaký pivovarnický sen?

Každé nové pivo je v podstatě pivovarnický sen. A já se ho snažím se vší zodpovědností přeměnit ve skutečnost.

Jak byste zhodnotil současnou českou pivní kulturu?

Jsme národ pivařů, ale pivní kultura nejde dopředu, spíše naopak. A pivo samotné v tomto bohužel nehraje roli. Jde především o změny jak žijeme a je velká škoda, že pozvolna ztrácíme fenomén české hospody. V Holbě stále vnímáme pivovarnictví jako poctivé řemeslo a snažíme se, aby naše pivo dokázalo plnit hospody.

Chystáte nějaký vánoční speciál?

Ano, nebude to sice žádná novinka, ale naopak, tradiční oblíbenec-Polotmavý speciál 13 %. K adventu se výborně hodí, má krásnou barvu i vůni, lahodnou chuť a vysokou pitelnost, takže u něho posedíte déle. Popíjíte, vychutnáváte, debatujete… a je Vám fajn. Vnímám ho jako ideální vánoční pivo, které v tuto chvíli už zraje v ležáckých sklepích.