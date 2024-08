„Chci se vás zeptat: Je vám horko? Není, že? Svatému Vavřinci bylo na roštu horko daleko více a můžeme mu poděkovat za to, že nám dal znovu možnost dožít se těchto hodů,“ připomněl mučednickou smrt svatého Vavřince, jenž je patronem města, děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg. Podle něj jsou Svatovavřinecké hody vždy okamžikem k zastavení.

„Nad tím, že náš čas vyplňují především vztahy s druhými. Byl bych moc rád, kdyby to neskončilo jen hody, ale kdybychom pokračovali i v tom všedním životě, mohli si navzájem být přáteli a pomáhat si. Protože ne všichni chodí do kostela, bylo by dobré na závěr zatleskat svatému Vavřinci za to, že nás ochraňuje, že nad námi bdí, a že tady můžeme v míru a v klidu být. Prosím potlesk pro svatého Vavřince,“ vyzval Přerovany děkan Josef Rosenberg.