„Svatováclavské hody už do října nepatří, takže jsme museli tradiční program uspořádat v mírném předstihu tento víkend. Několikadenní akci zahájí v sobotu 24. září ve 14 hodin křest knihy Mlýnský náhon a mlýny nejen na něm, který se uskuteční v obřadní síni,“ uvedla kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová. Od 15 hodin se mohou návštěvníci těšit na cimbálovou muziku a koncert na nádvoří zámku.

Pestrý bude nedělní program, který začne v 9 hodin Mší svatou ve farním kostele sv. Václava. Od 9 do 17 hodin mohou lidé zavítat na hodový jarmark s chovatelskou výstavou a prodejem regionálních potravin. Celý víkend bude přístupný i zámek se Spanilou věží, a to od v době 10 do 17 hodin.

Zámecké komnaty jako každoročně oživí nevšední květinová výzdoba, která v tomto roce symbolicky odkazuje na 110. výročí úmrtí jednoho z posledních majitelů zámku Davida Gutmanna.

„Květinová výzdoba je v podzimních tónech a snažili jsme se ji sladit s interiéry v patře, kde se nachází Vídeňské křídlo. O jeho zbudování se totiž David Gutmann zasadil. Barvám výzdoby dominují růžová, fialová a vínově červená,“ přiblížila Květa Zajícová.

Netradiční výzdoba interiéru ale není jedinou připomínkou významné osobnosti dějin Tovačova. Ve středu 28. září v 15.30 hodin bude na zámku odhalen také rodokmen slavného rodu Gutmannů.

„Má výtvarnou podobu, která rozhodně stojí za zhlédnutí a k vidění bude ve Vídeňském křídle zámku. Na jeho sestavení se podílela Arana Adlerová, která spolupracovala i s genealogem Ondřejem Štěpánkem a výtvarnicí Martinou Liškovou. Rodokmen je napsaný na břečťanových listech, které se obepínají kolem sedmiramenného židovského svícnu. Jedná se o obraz o velikosti 110 na 70 centimetrů,“ upřesnila.

Velkoprůmyslník a jeden z posledních majitelů zámku David Gutmann zanechal v Tovačově výraznou stopu - zbudoval zdejší školu, postavil obřadní síň na židovském hřbitově, ale zasadil se i o ekonomický rozmach města - byl majitelem prosperujícího cukrovaru v Tovačově - Anníně. Inicioval rovněž výstavbu železniční trati mezi Tovačovem a Kojetínem a známá je také jeho pomoc charitě tím, že finančně podporoval sirotky.

Průvod s Věrovankou

Nedělní program Svatováclavských hodů si 25. září užijí fanoušci různých hudebních žánrů, ale na své si přijdou i děti. V 10 hodin se vydá od kostela sv. Václava průvod s Věrovankou a na pódiu v zámecké zahradě se pak do 12.30 hodin postupně vystřídají folklorní soubory Hatě Tovačov, Hanáček a Hanák Troubky.

Nejmenší návštěvníci by si neměli nechat ujít od 13.30 hodin pohádku Smolíček a Jezinky a program pro děti, který potrvá do 15 hodin, si připravil i Balónkový klaun. Pak už bude pódium v zámeckém parku patřit koncertům - nejprve vystoupí v 15 hodin zpěvačka Magda Malá, od 17 hodin ji pak vystřídá kapela O5 a Radeček. Celý den si mohou návštěvníci pochutnat na myslivecké kuchyni a zvěřinových specialitách.

Po pondělní přestávce pokračuje program hodů také v úterý 27. září, kdy se od 8 hodin na školním hřišti uskuteční turnaj firem v nohejbale. Ve 20 hodin zahraje v zámeckém parku kapela Jannis Band.

„Svátek patrona svého města si lidé v Tovačově připomenou ve středu 28. září v 9 hodin hodovou mší svatou ve farním kostele sv. Václava, jejíž součástí je v 10 hodin také modlitba za pronásledované kněze,“ řekla Květa Zajícová. Odpoledne si návštěvníci ve 14.30 hodin užijí v zámeckém parku představení brněnského Divadla klauniky Pohádky v hantecu. Na zámku se pak v 15.30 hodin mohou těšit na Květiny pro Davida Gutmanna.