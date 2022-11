„Husy se letos nakupují o sto procent dráž než loni. Nevíme z jakého důvodu, ale je to tak. Museli jsme proto zvýšit cenu zhruba o dvacet procent, což je asi o 80 korun, protože vstupní náklady vzrostly,“ popsal spolumajitel restaurace U Labutě Ladislav Šimek. Zákazníky ale ani vyšší cena neodradila a objednávky se vrší.

„Večery máme od středy až do neděle plně obsazené. Plné rezervace jsou i na obědy v sobotu a v neděli. Mnohokrát se ale stoly točily i čtyřikrát během dne, tak uvidíme, jaké to bude letos. Loni a předloni to byla kvůli vládním nařízením a covidu-19 katastrofa, teď zase letí nahoru ceny energií a všechny vstupy. Poslední klidné období bylo v listopadu 2019 ještě před pandemií,“ poznamenal.

Obchody skomírají. Vrátí se do centra Přerova život?

A na jaké svatomartinské menu se mohou hosté vyhlášené restaurace U Labutě těšit?

„Nabídneme dýňovou polévku a kaldoun, našimi hosty oblíbené husí stehno s jablky a karamelem, Bystročickým zelím a škvarkovým knedlíčkem. Těšit se mohou i na žemlovku po našom,“ přiblížil Ladislav Šimek.

Restaurace má otevřeno od středy do soboty od 11 do 22 hodin, v neděli pak od 11 do 15 hodin. Pivnice je otevřená denně.

Obrovský zájem je o svatomartinské hodování také v restauraci U Bukáčků.

„Máme už rezervace skoro plné a v pátek začínáme prodávat naše menu i svatomartinské víno. Nepamatuji si ale, že bychom někdy v minulosti husy prodávali za takovou cenu, protože téměř nejsou,“ potvrdil také provozovatel restaurace U Bukáčků Igor Tadic.´

A jaké husí speciality kuchaři připraví?

„Jako předkrm podáváme husí paštiku, husí jatýrka na portském víně a kaldoun. Hlavní jídla budou tři - husí stehno s červeným zelím na švestkách s variací knedlíků, bramborové lokše s trhaným husím masem a husí burger,“ dodala provozovatelka restaurace Pavla Tadic.´

Součástí menu je i svatomartinské víno a lidé si pochutnají také na domácích dortících.