Léto, to nejsou jen prázdniny, koupaliště a dovolené, je to i období hodových slavností a zábav. Ty v Lipníku nad Bečvou se nesly především ve znamení divadla a koncertů, na kterých zazněl nejen rock, ale i tradiční moravský folklor.

Lidé v Lipníku si bohatého kulturního programu mohli užívat už od pátku.

„Od sedmnácti hodin bylo pro děti v kulturním domě připravené divadelní představení Z pohádky do pohádky, které přivezlo divadlo Kato a večer pak patřil Lukáši Pavláskovi a jeho show Kdo nepláče, není Čech. O toto komediální představení byl velký zájem, do sálu přišly na tři stovky lidí,“ řekla Veronika Zimmerová z pořadatelského Střediska volného času v Lipníku nad Bečvou.

Hodovou sobotu zahájila v deset hodin dopoledne přerovská cimbálovka Primáš. Přišla si je poslechnout víc jak stovka lidí, a přestože převažovala starší generace, nechyběly ani rodiny s dětmi. Bylo znát, že návštěvníky písničky zahřály na duši.

„Čtyřicet let jsem hrál v dechovce a dnes mi i slza ukápla. Primáš mě opravdu potěšil, krásně jim to ladí, krásně zpívají. Měl jsem dokonalý zážitek, bylo to úžasné,“ řekl spokojeně Jaroslav Kubinec z Lipníka nad Bečvou

Masarykovo náměstí se pak zaplnilo v sobotu večer místními rockovými kapelami Lihus a Project F. V neděli sklidila aplaus publika bubenická show Jumping Drums z Olomouce.

Třešničkou na dortu celých Svatojakubských hodů byl koncert populární zpěvačky Olgy Lounové a její kapely. Program byl zkrátka pestrý a kdo se chtěl pobavit, jistě si vybral.

„Jsme s programem spokojeni, Svatojakubských hodů se účastníme každý rok. Nejmladšího syna jsme pojmenovali Jakub, proto je to i taková oslava jeho svátku a můžu dodat, že důstojná, " dodal s úsměvem Jaroslav Kubinec.

Během hodů byly zpřístupněny také památky – unikátní Střešní zahrada, věž se zvonicí a milovníky uměleckého kovářství jistě potěšila výstava Kov ve městě, která pohled na kované exponáty nabízí přímo v parku i historickém centru města .