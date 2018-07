Svatojakubské hody v Lipníku: letní kino, památky, či koncert Lake Malawi

Koncerty na náměstí i na terase Kulturního domu Echa, promítání pod širým nebem, program pro děti i zpřístupnění památek ve městě. Takové byly tradiční Svatojakubské hody v Lipníku nad Bečvou, které se zde uskutečnily od pátku do neděle.

„Hody jsou takovým svátkem města, nejsou to tradiční slavnosti, kdy z domu voní pečínka a koláče, je to spíše o kulturním programu. Samozřejmě nezapomínáme, že jsou to Svatojakubské hody, a že zde máme kostel svatého Jakuba. Od toho se také odvíjí program,“ vysvětlila Marie Šuláková z pořadatelského Střediska volného času s tím, že právě v neděli se v kostele konala mše svatá s požehnáním.



Program třídenního veselí otevřelo v pátek divadlo pro děti, které se uskutečnilo v Echu, ve večerních hodinách se na terase Echa promítalo pod širým nebem.

„Musím říct, že byla skvělá účast, protože nám počasí letos prozatím přeje. V minulém roce jsme byli nuceni program předčasně zrušit právě kvůli dešti,“ konstatovala Marie Šuláková.



Sobotní část nabídla především hudební vystoupení. Dopoledne se návštěvníkům představil Richard Pogoda ze svojí Pianotékou. Diváky potěšil také koncert legendární lipenské kapely Cimrmanovo torzo či vystoupení skupiny Happy to Meet. Sobotní program pak završila kapela November 2nd, jejíž fanoušci zaplnili celé náměstí.

Na závěr Kolej Yesterday

Poslední den veselí se na lipenských prknech představila kapela Lake Malawi, kterou ocenili zejména mladší návštěvníci. „Děkujeme za úžasnou atmosféru. Doufáme, že se vám to tady s námi dneska líbí,“ komunikoval s diváky frontman kapely Albert Černý. Odpovědí mu byl bouřlivý aplaus. V neděli zahrála také folková kapela Marien. Posledním koncertem letošních hodů byl oblíbený Michal Prokop se svojí kapelou Framus Five.



Návštěvníci byli nadšení.

„Hody zpestřují náměstí už několik let, já nechodím úplně pravidelně, ale letos mě zaujal program. Těšila jsem se především na kapelu Lake Malawi,“ prozradila například třiadvacetiletá Veronika Humplíková z Lipníku nad Bečvou.