„Na přerovské matrice bylo v prvním pololetí letošního roku uzavřeno 48 civilních a dva církevní sňatky. Pro srovnání ve stejném období minulého roku bylo oddáno 64 párů a 9 svateb bylo církevních,“ uvedla přerovská matrikářka Kateřina Bušová s tím, že na svatby byl „bohatý“ ještě více rok 2022, kdy bylo na přerovské matrice uzavřeno od ledna do června dokonce 72 sňatků, ovšem jen dva církevní.

Mezi určená místa, kde k uzavření sňatků v Přerově dochází, patří obřadní síň na Horním náměstí, dále zámek či park Michalov. „Občas snoubenci požádají o netradiční místo k uzavření sňatku. Letos to bylo v Bochoři u myslivecké chaty,“ vzpomněla matrikářka Bušová.

Mírný pokles svateb zaznamenali letos také v Tovačově. „Letos jsme měli od začátku roku zatím 15 svateb, zatímco loni jich bylo za stejné období 17,“ informovala matrikářka Jana Halířová v Tovačově, kde se nejčastěji oddává na zámku či v zámecké zahradě. Ovšem i zde si čas od času snoubenci vyberou netradiční místo. Tím letošním bylo jezero Donbas, které se snoubencům zalíbilo, když přijeli na Moravu z Čech chytat ryby.

Klesající počet svateb potvrzuje také Tereza Huťková z kojetínské radnice. Tam se od ledna vzalo 10 párů, zatímco loni to bylo o dvě víc. „Mírný pokles vnímáme, ale do konce roku máme nahlášených ještě několik svateb. Jen v září by měly být čtyři,“ řekla Huťková.

Matrikářky poukazují i na to, že svatby se konají v čím dál menším počtu lidí. „Svatby do 10 osob tvoří přibližně polovinu, do 25 osob asi 25 procent a nad 40 hostů zbývajících 25 procent,“ vyčíslila Kateřina Bušová. Matrikářky si také všímají různých módních trendů při svatebních obřadech, které doba přináší. Podle oslovených matrikářek však stále převládají nevěsty oděné v bílých šatech.