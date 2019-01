Přerov - Tři magické osmičky v pátečním datu přilákaly do obřadní síně přerovské matriky asi desítku snoubenců. Přestože se mělo začít oddávat už o půl desáté dopoledne, první pár nakonec na místo nedorazil.

Desítku snoubenců přilákalo osmičkové datum do obřadní síně přerovské matriky. | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Stává se docela často, že si mladí lidé svatbu na poslední chvíli rozmyslí. Mnozí se totiž nechají zlákat pouze výjimečným datem a pak na radnici nepřijdou,“ řekla přerovská matrikářka Milada Stískalová.

Na další svatebčany ale matrikáři nemuseli dlouho čekat. Objevili se totiž ve dveřích už za půl hodiny. „Tento termín svatby jsme si vybrali proto, že je to jediné datum, které si dokážu zapamatovat,“ smál se ženich Jan Doležal z Přerova.

Nevěsta Veronika Krmenčíková podle svých slov termín svatby nekonzultovala s astrology ani numerology.

„Svatbu si rozhodně užívám a moc se těším,“ řekla těsně před vstupem do obřadní síně mladá žena. Podle přerovské matrikářky Kateřiny Štěpánkové byl naposledy tak velký zájem o vstup do nového života vloni v červenci, a to kvůli magickému datu se třemi sedmičkami.

„Také 7.7. 2007. jsme měli na deset svateb, zatímco běžný průměr je o něco nižší,“ řekla matrikářka.