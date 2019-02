Přehlídka elegance, krásných rób a choreograficky zdařilých vystoupení, které si studenti nacvičí pod vedením profesionálů - takové jsou i letos stužkovací plesy maturitních ročníků středních škol v Přerově.

Slavnostní předávání šerp si v pátek večer užili studenti posledního ročníku přerovského Gymnázia Jakuba Škody, jehož absolventy jsou i některé slavné osobnosti - navštěvoval ho i jediný československý maršál Karel Janoušek, studovali zde básník Josef Kainar či zpěvák Pavel Novák.

„I když sezona plesů zdaleka není u konce, ty stužkovací se těší největší oblibě, protože na ně dorazí nejen rodiče, ale i přátelé a známí studentů,“ řekl manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj.

Kromě samotného stužkování třídním profesorem, kterým je v „béčku“ posledního ročníku gymnázia Dan Borůvka, na sebe vždy strhne pozornost i společné vystoupení studentů. Choreografii s nimi nacvičoval už od podzimu Ondřej Bernkopf z Moravské školy tance.

„Vybrali jsme si téma detektivek, které lidé znají buď z televizí nebo románů. Příběh zachycuje situace, do kterých by se mohl člověk dostat, kdyby náhodou po někomu pátral, a jakého detektiva nebo slavnou osobnost by mohl potkat. Chybět tedy nebudou ani Hercule Poirot od Agathy Christie nebo Růžový panter. Detektivka bude místy i trochu pohádková,“ prozradil. (pu)