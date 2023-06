Ve víru oslav - takový podtitul měl letošní Masters of GJB a SPgŠ, který každoročně pořádá na konci školního roku Gymnázium Jana Blahoslava se Střední pedagogickou školou v Přerově.

Na pódiu se vystřídaly školní kapely, zahráli žáci hudebního oboru Základní umělecké školy B. Kozánka a studenti i učitelé, kteří na akci dorazili, se dobře bavili. Obrovský aplaus sklidilo společné vystoupení pěveckého sboru pedagogů.

„Masters of GJB a SpgŠ už je tradice, nicméně ten letošní ročník je významnější v tom, že vrcholí několik výročí, které jsme v roce 2023 slavili - pět set let od narození Jana Blahoslava, devadesát let od otevření školní budovy, třicet od založení gymnázia a patnáct od jeho sloučení s pedagogickou školou. Proto jsme také program nazvali Ve víru oslav,“ prozradila Romana Studýnková, ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Na koncertě vystoupili současní studenti i absolventi školy. „Pro žáky jsme připravili i malé překvapení v podobě pěveckého vystoupení pedagogického sboru, ke kterému se žáci s chutí přidali. Protože jsme sklidili velký aplaus, museli jsme dát i přídavek,“ dodala s úsměvem.

Ředitelka na oslavy pozvala nynější, ale i bývalé učitele a žáky. „Bylo hezké, že přišli i bývalí pedagogové školy a sdílí s námi tu radost,“ uzavřela.