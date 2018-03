Studenti v Přerově si připomněli stoletou republiku, výtvarným Salonem

Originálním způsobem si připomněli sté výročí vzniku samostatného Československa studenti Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Na šestadvacátém ročníku tradičního Salonu nechyběly dobové kostýmy, symboly české státnosti a součástí projektu byla i literární kavárna.

„Žáci přijali výzvu výtvarníků školy a pokusili se v dílech zobrazit to, co je pro ně spojeno s rodnou zemí a domovem. Vytvořili tak díla, inspirovaná památkami, přírodními krásami, osobnostmi národa, ale i literaturou, sportem, hudbou či folklorem. Svými díly dali najevo, že jejich vztah k naší zemi existuje a historie je nevyčerpatelným zdrojem inspirace nejen pro výtvarníky,“ přiblížila Olga Jünglingová, vedoucí předmětové komise výtvarné výchovy na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově.

Na vernisáži výstavy vystoupily s pásmem českých a moravských písní žákyně specializace hudební výchovy pod vedením Marie Haluzové. Zazněly také texty Josefa Hiršala, autora experimentální poezie, který v padesátých letech minulého století napsal k pobavení hrstky přátel vtipnou sbírku parodií s názvem Párkař.

Ukázku básní K. J. Erbena, F. L. Čelakovského, Jana Nerudy či Vítězslava Nezvala si pro vernisáž připravila specializace dramatické výchovy s Věrou Mikulcovou.

Výstava výtvarných prací potrvá do 28. března a lidé ji mohou navštívit každý den od pondělí do pátku, a to od 8 do 15 hodin.