O výstavu byl zájem hned první den. „V úterý jsme prodali skoro všechno, co jsme měli nachystané na celé tři dny. Dva roky se výstavy nekonaly, a proto je návštěvnost tento rok tak velká,“ pochvalovala si ředitelka školy Alexandra Stránělová.

V ateliéru neprodejních výrobků jsou k vidění práce studentů druhých, třetích a čtvrtých ročníků.

„Máme tu i maturitní práce, například velké dřevěné sochy nebo kusy nábytku. Neprodáváme je, ale kdyby měl někdo velký zájem, můžeme mu výrobek na zakázku zhotovit,“ sdělil vedoucí učitel odborného výcviku Pavel Strouhal.

Příchozí zaujaly třeba vyřezávané vydry nebo lišky.

„Moc se mi líbí. Kdyby byly na prodej, tak bych i přemýšlela, že bych si je na zahradu koupila,“ svěřila se jedna z návštěvnic, paní Ludmila.

Součástí expozice je i workshop pro základní školy.

„Děti jsou šikovné, ale je vidět, že některé zkoušejí práci se dřevem poprvé. Vybíráme jednoduché náměty, které zvládnou. Naši studenti a pedagogové jim se vším pomáhají,“ ujistil učitel odborného výcviku Radek Javorka.

Na výstavu jezdí základní školy ze širokého okolí.

„Jsme tu poprvé a jsme nadšení. Chceme, aby naši žáci zjistili, zda je taková činnost baví, jestli mají o takovou školu zájem,“ řekl ředitel Základní a mateřské školy v Kostelci na Hané Oldřich Bezdomnikov.

Střední řezbářská škola v Tovačově nemá o zájemce nouzi.

„Kapacitu máme úplně naplněnou a oproti minulým letům jsme otevřeli o dvě třídy navíc,“ potvrdila ředitelka Stránělová. Zájemci o studium řezbařiny musí projít talentovými zkouškami a pohovorem.

Výstava tovačovských řezbářů je otevřená od úterý do čtvrtka, a to od 8 do 17 hodin. (vev)

Autorka: Veronika Vojáčková