Studenti gymnázia v Kojetíně připravili novou výstavu, tentokrát o Ukrajině

Výstava fotek z východní Ukrajiny Ivy Zímové, zajímavosti o Krymu či Černobylu nebo tradiční ukrajinské věnečky. Nejen to nabídne expozice, jejíž slavnostní vernisáž začne ve středu 28. března od 13.30 hodin ve Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně. Výstavu si na povel vzali opět studenti gymnázia v Kojetíně.

Pohled na černobylskou jadernou elektrárnu zhruba dva dny po katastrofálním výbuchu 4. reaktoru v dubnu 1986Foto: ČTK/AP/STR

Gymnázium Kojetín pokračuje i letos v projektu Světová škola, v minulém roce tak uskutečnili výstavu o Kambodži a sbírku oděvů, hraček, školních a hygienických potřeb pro sirotčinec v Phnom Penh.

„Letos jsme zpracovali Ukrajinu, protože někteří studenti z naší školy se tu narodili nebo se tam narodil jeden z rodičů, máme i jednu dívku, která na Ukrajině pobývala studijně,“ prozradila vyučující z gymnázia Dana Dýmalová, která studentům s výstavou pomáhala.

Expozice nabídne zajímavé fotografie, informace o Krymu, Černobylu nebo Zakarpatské Ukrajině. Doplněna bude také o zajímavé předměty, například tradiční košile „vyšivanky“, věnečky, učebnice, žákovskou knížku nebo vysvědčení z ukrajinské školy.



Studenti chtějí udělat dobrou věc, která by pomohla dětem na Ukrajině.

„Rádi bychom také pomohli dobré věci a rozhodli jsme se uspořádat ve dnech 18. - 20. dubna sběr papíru, přičemž výtěžek půjde prostřednictvím organizace ADRA Havířov na podporu chudých dětí na Ukrajině,“ uzavřela Dana Dýmalová s tím, že konkrétně by výtěžek putoval na proplácení školních obědů dětí, kterým rodiče nemůžou obědy zaplatit.



Výstava bude otevřena každý všední den od od 9 do 11.30 hodin dopoledne a od 12.30 do 17.00 odpoledne.