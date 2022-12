Využití bývalého hotelového domu Strojař budí ve městě emoce už řadu let. Město odkoupilo zchátralý komplex od armády za 42,5 milionu korun, a to pod tlakem veřejnosti, která se obávala toho, že zde vznikne sociální ubytovna.

Zastupitelé loni jednali o směně Strojaře za objekt v Palackého ulici 27 - záměr ale neprošel a politici nakonec schválili jeho úplatný převod. Opozice nyní prosazuje, aby objekt zůstal i nadále v majetku města.

„V případě, že návrh na uspořádání referenda neprojde, jsme připraveni jít občanskou cestou a posbírat 3,5 tisíce potřebných podpisů, které by zastupitelstvo zavázaly k jeho vyhlášení. Celá opozice se shodla na tom, že by měly ve Strojaři vzniknout cenově dostupné byty, které by sloužily mladým a seniorům. Populace v Přerově stárne, ale zároveň sem potřebujeme přilákat i rodiny s dětmi,“ vysvětlila Lenka Jüngling, šéfka přerovských Pirátů.

Podle ní se v ulicích města objeví brzy stánky, u nichž se mohou občané podepsat pod petici za referendum.

„Ohlasy u lidí jsou dobré, protože jsou naštvaní, že se se Strojařem tak dlouho nic neděje. Za pár dní se nám podařilo získat několik stovek podpisů, hlásí se nám i prodejny a kavárny v centru, které slouží jako podpisová místa. Nebude nejjednodušší vybrat 3,5 tisíce podpisů, ale není to ani nereálné,“ zhodnotila Jüngling.

Přešlapování na místě

Že by měli o budoucnosti Strojaře rozhodnout občané v referendu, je přesvědčen také lídr opoziční strany Společně pro Přerov Jan Horký.

„Budeme mít díky tomu jasno, jestli budovu prodat nebo ne. Mám pocit, že stále jen přešlapujeme na místě,“ řekl.

Město by podle něj mělo bytové krizi aktivně předcházet. „Nabídka solidních nájemních bytů je jedním ze základů bytové politiky osvícených měst. Strojař se nachází v jedné z nejlepších lokalit, na dosah centra a na nábřeží řeky Bečvy,“ poznamenal Horký.

Opozice se semkla. Chce, aby lidé o Strojaři rozhodli v referendu

Vedení města ale referendum odmítá - a v debatě na jednání zastupitelstva to zaznělo dost jasně. „Nejsem příznivcem referenda - občané nás volili proto, abychom za ně řešili jejich problémy. Referendum tedy nepodpořím. Nechci tím říct, že Strojař není důležitý, ale já jsem proti,“ shrnul primátor města Petr Vrána (ANO).

Stejně to vnímá i radní Michal Zácha (ODS).

„Bylo by transparentní revokovat usnesení zastupitelstva a vydat nové. Pokud referendum bude, jenom ten balvan posuneme dál - zda-li tam mít byty nebo kombinované bydlení,“ zhodnotil Zácha.

Ovlivnit tržní ceny bytů

Radnice preferuje opravy stávajících obecních bytů.

„V případě, že se bude rekonstruovat Strojař, zastavíme rozsáhlejší investice do majetku města na další dva roky. Máme 128 městských bytů, které jsou v havarijním stavu. Pokud by se opravily za částku 50 milionů korun, tak jsme na šestině toho, co bychom dali za rekonstrukci hotelu Strojař. Ta by totiž přišla na 300 milionů,“ zdůvodnil náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Opoziční zastupitelka Lenka Jüngling s tím ale nesouhlasí.

„I sto dvacet bytů je chvályhodných, je to ale málo, abychom mohli ovlivňovat tržní nájemní ceny. Mohli bychom jít jakoukoliv cestou - například město Jeseník dělá projekt dostupného družstevního bydlení a zajišťuje si samo výstavbu, což snižuje cenu. Cesty jsou, jen město hledá ty jednodušší, než ty, které by sloužily občanům Přerova,“ soudí.

Podle zastupitele Miloslava Skládala (SPD) je referendum jedinou možností, jak zastavit prodej Strojaře.

„Pokud by se byty v něm opravily, nájmy se městu vrátí. Občané to uvítají jen z toho titulu, že se naplní realitní trh volnými byty a ceny skočí trochu dolů. Budeme mít nad objektem kontrolu. Pokud Strojař prodáte, tak tuto kontrolu ztratíte,“ upozornil Skládala.

Pro vyhlášení referenda nakonec zvedlo ruku pouze 14 zastupitelů z řad opozice - pro schválení je ale zapotřebí osmnácti hlasů z celkových pětatřiceti. Proti bylo 12 přítomných, zdrželo se 8.