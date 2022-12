Změny ve vedení městských společností v Přerově. Opozice mluví o trafikách

Petiční stánky mohou lidé nejčastěji potkat v odpoledních hodinách ve Wilsonově ulici poblíž náměstí T. G. Masaryka či před nákupní galerií.

„Ke sběru podpisů se přidávají i prodejny nebo kavárny v centru města, které slouží jako podpisová místa - Nebe počká, Echo café, Bazar caffe, Knihanka, Móda Lucie, Darka - Přerovanka, ale také Base Camp, Eso, sport bar Lokotka a další,“ vyjmenovala.

Rekonstrukce příliš nákladná

Opozice chce zamířit i do Předmostí a podpisy bude sbírat také v ulici Velká Dlážka - právě obyvatele zdejších panelových domů problém dlouhodobě trápí, protože se hotel Strojař nachází v těsném sousedství. „Podpisová akce bude pokračovat i po Novém roce,“ doplnila.

Většina zastupitelů na posledním jednání návrh na vyhlášení plebiscitu nepodpořila - pro zvedlo ruku pouze 14 přítomných z řad opozice - pro schválení je ale zapotřebí osmnácti hlasů z celkových pětatřiceti. Proti bylo 12 přítomných, zdrželo se 8.

Referendum o Strojaři zastupitelé nepodpořili, opozice se nevzdává

Vedení radnice považuje za prioritu opravu stávajících obecních bytů. Rekonstrukce Strojaře by navíc byla příliš nákladná.

„V případě, že se bude rekonstruovat Strojař, zastavíme rozsáhlejší investice do majetku města na další dva roky. Máme 128 městských bytů, které jsou v havarijním stavu. Pokud by se opravily za částku 50 milionů korun, tak jsme na šestině toho, co bychom dali za rekonstrukci hotelu Strojař. Ta by totiž přišla na 300 milionů,“ vysvětlil náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Město by mělo být odvážnější

Podle opozice ale oprava stovky městských bytů nevyřeší stávající situaci.

„Město by mělo být odvážnější a začít řešit bytovou politiku komplexněji. Dokazuje to i nelichotivé umístění v žebříčku Index kvality života podle projektu Obce v datech. Ve finanční dostupnosti bydlení se Přerov umístil na 142. místě z celkových 206 srovnávaných obcí, v přírůstku obyvatel pak vyšel ještě hůře,“ upozornila Lenka Jüngling.

Občané by měli v referendu rozhodovat o následující otázce: „Souhlasíte, aby pozemek „Hotelu Strojař“ (t.j. část pozemku p. č. 3820, k. ú. Přerov pod hlavním objektem hotelové budovy) zůstal ve vlastnictví města Přerova tak, aby mělo město Přerov minimálně 51% spoluvlastnického podílu?”.

„Pokud se podaří nasbírat 3 500 podpisů, zastupitelstvo referendum vyhlásit musí. Proběhlo by tak nejspíše tak společně s volbami do Evropského parlamentu,“ upřesnila zastupitelka. (pu)