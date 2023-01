„Stále platí usnesení zastupitelstva o záměru prodeje, můj osobní názor ale je, že by měl Strojař sloužit pro účely bydlení. Ať už v podobě stávajícího objektu nebo jako pozemek. Je to prostor v centru města, a pokud někdo zpracuje architektonicky vyspělý projekt, bych bych rád, kdyby se realizoval. Ať už se toho ujme soukromý investor, nebo ve spolupráci s městem,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Jak se změní Přerov? Radní představili plány, podle opozice chybí vize

Město chce dát čas opozici, která nyní sbírá v ulicích podpisy pro případné vyhlášení referenda. „Výsledky budeme znát během pár měsíců. Pokud bude referendum platné, budeme se jím seriózně zabývat,“ konstatoval.

Developeři i zastupitel

O koupi Strojaře už projevilo zájem pět subjektů, kromě developerů i jeden zastupitel. Podle radního Michala Záchy (ODS) ale město nechce Strojař prodávat za každou cenu.

„Když se objeví někdo s uvěřitelnou a reálnou vizí, klidně se spoluvlastnickým podílem města, tak to předložíme zastupitelstvu a není tu nikdo, kdo by nezvedl ruku pro využití této nemovitosti. Nechceme ale prodávat Strojař za každou cenu tak, abychom šli do rizika, že v něm vznikne něco, co by nebylo pro město dobrou vizitkou. Jsem pro to vyčkat – každá nemovitost nakonec najde své využití, o čemž jsme se přesvědčili třeba v případě budovy bývalého Chemoprojektu, která má sloužit jako Domov Alzheimer,“ konstatoval Michal Zácha.

Přerov opravil patnáct bytů pro uprchlíky z Ukrajiny

Hotel Strojař dnes pro majetek města nepředstavuje nákladné břemeno, které by spolykalo velké finanční částky na údržbu.

„Nechali jsme odstavit inženýrské sítě, takže zatímco dříve jsme platili 700 tisíc ročně, teď hradíme pouze náklady na ostrahu objektu. Budova je v současnosti využívána k výcviku státní policií a náklady jsou zanedbatelné,“ upřesnil náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Sbírka podpisů v ulicích

Opozice se poté, co u zastupitelů neuspěl její návrh na vyhlášení referenda, rozhodla sbírat podpisy v ulicích. Návrh na referendum předložily opoziční strany Piráti, Společně pro Přerov, SPD a Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Podle předsedkyně petičního výboru a zastupitelky Lenky Jüngling (Piráti) by měly ve Strojaři vzniknout cenově dostupné byty pro mladé a seniory.

„Zájem lidí je velký, denně se setkáváme s názory, že je potřeba se Strojařem konečně pohnout a hlavně objekt neprodávat,“ řekla Lenka Jüngling.

Přerované mohou podpořit referendum o Strojaři, u stánků v ulicích

Petiční stánky mohou lidé potkat v odpoledních hodinách ve Wilsonově ulici poblíž náměstí T. G. Masaryka či před nákupní galerií. Ke sběru podpisů se přidaly i prodejny nebo kavárny v centru města, které slouží jako podpisová místa - Nebe počká, Echo café, Bazar caffe, Knihanka, Móda Lucie, Darka - Přerovanka, ale také Base Camp, Eso, sport bar Lokotka a další.

„Do této chvíle se pod petici podepsalo devět set lidí, ještě jsme ale nespočítali petiční archy z podpisových míst. Přes svátky jsme podpisy nesbírali, ale nyní opět začneme. Zájem lidí je značný, a to nejen z Přerova, ale i okolí,“ uvedl Jaromír Horký, krajský šéf Pirátů.