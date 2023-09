„Pracujeme s myšlenkou, že by Strojař zůstal v našem vlastnictví. Variant je více - zachování objektu a jeho rekonstrukce, ale i demolice a výstavba nového obytného domu,“ shrnul náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Opoziční zastupitelé z řad Pirátů, SpP, SPD a Za prosperitu Přerova proto loni v prosinci předložili na jednání zastupitelstva společný návrh na uspořádání referenda o využití Strojaře. Když neprošel, vyrazila opozice sbírat podpisy do ulic.

Využití zchátralého hotelu Strojař víří ve městě emoce už řadu let. Město koupilo někdejší ubytovnu od armády za 42,5 milionu korun, a to kvůli obavám ze vzniku další sociální ubytovny. Osud Strojaře ale vedení města v minulosti odsunulo na vedlejší kolej kvůli rekonstrukci bývalého Emosu.

Primátor: Prodej není dogma

Město podle něj nyní zjišťuje podmínky dotačních programů.

„Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce vyhlásilo dotační program pod Státním fondem podpory investic - Nájemní bydlení. Alokace finančních prostředků pro rok 2023 byla 800 milionů korun s možností dotace až do výše 25 procent. Dalším připravovaným programem je i Národní plán obnovy, který je ale podmíněn schválením zákona O podpoře bydlení a dosud nejsou známy konkrétní parametry dotace,“ doplnil Dohnal.

Socha Rudoarmějce v Přerově zůstane, rozhodli zastupitelé

Alternativou je i forma družstevního bydlení - jako cenově výhodná varianta pro obyvatele města Přerova. „Ve srovnání s komerčními projekty je totiž až o 30 procent nižší,“ řekl.

Novému využití chátrajícího hotelu Strojař se nebrání ani primátor města Petr Vrána (ANO).

„Záměr prodeje Strojaře nebereme jako dogma. V tuto chvíli ministerstva pracují na dotačních projektech, které podporují bydlení. Prověřujeme možnost družstevního bydlení i dotace z ministerstva pro místní rozvoj, se kterým jsme jednali,“ nastínil primátor.

Opozice: Naše snaha se začíná naplňovat

Opozice se netají tím, že ji prezentace tak zásadního materiálu až na konci jednání zastupitelstva zaskočila.

„Bylo to překvapení na konec, ale vnímám to tak, že se naše snaha o zachování Strojaře a jeho využití pro občany začíná naplňovat,“ komentoval to lídr opoziční strany Společně pro Přerov Jan Horký.

Strojař chce koupit pět zájemců, je mezi nimi i přerovský zastupitel

Podle něj je aktuálně pod peticí za uspořádání referenda o dalším osudu Strojaře přes dva tisíce podpisů.

„Takto velký projekt by měl být širší shodou celého zastupitelstva, než silově protlačenou variantou. Je mi líto, že do projektu na využití Strojaře nebyla zapojena také opozice - nabízíme dovednosti z jiných oborů a zatím jsme nebyli přizváni,“ konstatoval.

Že se městu vyplatí si objekt Strojaře ponechat, o tom je přesvědčen i zastupitel Miloslav Skládal (SPD).

„Ať už se město rozhodne jakkoliv, vždy to bude pro občany lepší, než prodej. Budu rád, když budeme mít k dispozici materiály více do hloubky,“ uvedl na jednání zastupitelstva.