Opuštěný hotelový dům, který byl zbudován koncem šedesátých let jako startovací bydlení pro zaměstnance Přerovských strojíren, koupilo město v roce 2016 od armády za více než 40 milionů korun.

„Hlavním důvodem byly obavy, aby objekt nezískal spekulant a nevznikla zde ubytovna pro sociálně slabé,“ vrátila se do minulosti mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Radní nejprve zvažovali, že zde vzniknou byty pro seniory a mladé rodiny. Přestavba objektu pro účely bydlení by ale přišla na více než 100 milionů korun, a proto město ze záměru vycouvalo.

„Na stole je teď směna hotelu Strojař za budovu v Palackého ulici 27, o které se už dříve mluvilo jako o vhodném místě pro novou knihovnu. Ta stávající totiž živoří v nevyhovujících prostorách,“ přiblížila.

Doplatek 67 milionů

Definitivní slovo budou mít zastupitelé, kteří o směně rozhodnou na svém zasedání v říjnu. Aby se ale kruh neuzavřel stejným problémem, bude podle radních nutné mít s novým majitelem jasně nastavené podmínky.

„V případě schválení záměru směny nemovitosti chceme jednat s vlastníkem o budoucím využití objektu tak, aby se zamezilo vzniku ubytovny nebo bytů pro sociálně nepřizpůsobivé občany,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Radní si uvědomují, že tato varianta může investory lákat - bezdoplatkové zóny se totiž staly minulostí a Strojař se svou výhodnou polohou v centru města a 144 bytovými jednotkami se na první pohled zdá pro tyto účely vhodný.

„Společnost CREAM SICAV, která vlastní objekt v Palackého ulici, v tuto chvíli deklaruje, že tam chce vybudovat běžné komerční byty,“ konstatoval.

Na jednání zastupitelstva v říjnu se dá očekávat diskuse kvůli doplatku ve prospěch této společnosti, který by v případě směny obou objektů muselo uhradit město.

Firma totiž radním předložila znalecký posudek z června letošního roku, který se zastavil na částce 66 milionů 700 tisíc korun - tedy vyšším, než jakou hodnotu má Strojař.

Knihovna v blízkosti gymnázia

O využití hotelu Strojař se vedou debaty už několik let. V roce 2016 byl kvůli tomu dokonce na radnici sestaven projektový tým složený z odborníků a politiků, který řešil, co s ním. Budova má ideální polohu v centru města, ale to je tak asi vše. Jen rekonstrukce by spolykala přes sto milionů korun.

„Uvažovalo se několika směry - v plánu byly byty pro mladé rodiny nebo seniory, kteří potřebují péči, záměr by byl ale pro město příliš velkým soustem. Ve hře byla i demolice a příprava vzácného území pro nového investora, ani to však neprošlo,“ zmínil vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Miloslav Dohnal.

Zastupitelé otázku Strojaře naposledy řešili letos v březnu, kdy o jeho koupi projevilo zájem Stavební bytové družstvo Impuls. V nemovitosti chtělo vybudovat byty, zastupitele ale nepřesvědčili, protože subjekt považovali za nedůvěryhodný.

„Chceme teď znovu předstoupit před zastupitele s návrhem na směnu mezi městem a společností, která vlastní nemovitost naproti Gymnázia Jakuba Škody. Pokud by se vše podařilo zrealizovat, získali bychom moderní městskou knihovnu. Všichni víme, že ta současná, nacházející se ve staré vile na Žerotínově náměstí, už řadu let funguje v nevyhovujících a stísněných podmínkách,“ vysvětlil primátor města Petr Měřínský. Zastupitelé budou o osudu Strojaře jednat v pondělí 25. října.

Strojař město kupovalo už dvakrát



Směna není ničím, co by už hotelový dům Strojař nezažil. Když byla v devadesátých letech na vzestupu zdejší vrtulníková základna a vyvstala potřeba ubytování profesionálních vojáků, koupilo město Strojař od Přerovských strojíren za 18 milionů korun. Objekt přešel do majetku armády, a ta za něj převedla do rukou města dva jiné, které vlastnila - budovu bývalé vojenské správy na Masarykově náměstí a posádkovou ubytovnu v Bayerově ulici.



Poté, co byla vrtulníková základna zrušena, objekt osiřel a ministerstvo obrany se jej od roku 2013 pokoušelo prodat. Obyvatelé Přerova vytvářeli tlak na zastupitele, aby se snažili nemovitost získat, protože se obávali vzniku nové ubytovny, ve které by mohlo ze dne na den bydlet až 400 sociálně slabých. A tak ho město před pěti lety už podruhé koupilo.