Stavební a bytové družstvo Impuls, jehož předsedou je přerovský zastupitel František Jan Hrabina (Trikolóra), chce zchátralý objekt získat do svého majetku a přebudovat pokoje někdejší ubytovny na byty pro mladé a seniory. Radní ale na svém zasedání minulý týden žádost o úplatný převod neschválili a nechali rozhodnutí na zastupitelstvu.

Devítipodlažní panelový dům byl zbudován koncem šedesátých let minulého století jako svobodárna pro zaměstnance Přerovských strojíren. Později město budovu převedlo do majetku ministerstva obrany.

Hotel sloužil delší dobu jako ubytovna pro vojáky, a když armáda v roce 2013 opustila letiště, tak osiřel. Město nakonec v roce 2016 odkoupilo Strojař za 42,5 milionu korun zpět od armády. Objekt ale dál chátrá.

Rekonstrukce za 140 milionů

„Podal jsem žádost o úplatný převod bývalého hotelu Strojař do majetku družstva. Chtěli bychom stávající pokoje přestavět na byty různých velikostí - od 1+kk až po čtyřpokojové. Dnes je tam 144 pokojů, ze kterých by mohlo vzniknout 70 až 80 bytů,“ nastínil předseda družstva a zastupitel František Jan Hrabina.

Stavební a bytové družstvo Impuls, které zastupuje, vzniklo v roce 2006.

„Má svou historii a není to žádná účelově zřízená firma, která by ve Strojaři chtěla vybudovat třeba další ubytovnu. Vykonáváme správu bytů pro jiné subjekty, a to v Přerově a ve Valašském Meziříčí,“ shrnul.

Přerovští zastupitelé schválili už v roce 2017 využití komplexu pro potřeby seniorského bydlení a projektový tým přišel s návrhem, že by v někdejším hotelu mohlo vzniknout 22 bezbariérových bytů s pečovatelskou službou.

Dalších 30 až 50 malometrážních bytů by pak obsadili senioři. Priority radních se ale změnily a město se upnulo na projekt rekonstrukce bývalé administrativní budovy na Masarykově náměstí, kde má vzniknout nové sídlo magistrátu.

Letošní rozpočet s větší finanční injekcí do Strojaře nepočítá.

„Chceme přispět k rozšíření bytového fondu v Přerově, protože nové byty se ve městě nestaví,“ vysvětlil František Jan Hrabina s tím, že detaily záměru představí zastupitelům na zasedání v dubnu.

Rekonstrukce Strojaře by podle něj přišla na 120 až 140 milionů korun a družstvo by chtělo oživit i restauraci v zadním traktu.

Přízemní prostory hotelového komplexu by mohly sloužit jako ordinace lékařů nebo služby tak, aby byly dobře dostupné pro seniory.

Ať rozhodnou zastupitelé

Radní ale záměr na úplatný převod nepodpořili.

„Neusnesli jsme se, protože záměr Radu města nepřesvědčil o tom, že je zde partner, který by do projektu investoval. Stále platí náš zájem vybudovat ve Strojaři smíšené bydlení, jen to momentálně není priorita,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Více informací o záměru na využití by potřeboval znát také radní Michal Zácha (ODS), který má na starosti majetek.

„Přišla nám pouze žádost, která říká: Máme zájem o odkoupení Strojaře a chceme objekt využívat pro účely bydlení. Neměli jsme ale k dispozici další vysvětlení, například z čeho by se financovala jeho rekonstrukce. Proto chceme, aby o věci rozhodli zastupitelé,“ zdůvodnil.

Kritika opozice

Opoziční zastupitelé už v minulosti kritizovali, že se téma Strojaře odsunulo na vedlejší kolej. V rozpočtu města se přitom opakovaně převádí z roku na rok částka 3,2 milionů korun na projekt. Na údržbu Strojaře bylo pro letošní rok vyčleněno 185 tisíc korun.

„Není to jediná budova ve městě, která se koupila za spoustu peněz, a pak se nevědělo, co s ní - třeba Chemoprojekt. Je trestuhodné, že se stále nic neděje,“ míní třeba zastupitel Josef Nekl (KSČM).

Někteří zastupitelé také vyjádřili své obavy z demolice budovy, pokud bude dál chátrat a nenajde využití.