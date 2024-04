Osudem bývalého hotelu Strojař, který už řadu let chátrá a město pro něj nemá využití, se budou zabývat na svém nejbližším zasedání přerovští zastupitelé. Konšelé už dříve rozhodli, že zchátralý objekt, který v době největší slávy Přerovských strojíren sloužil jako svobodárna pro zaměstnance, půjde k zemi a na jeho místě vyroste objekt pro účely městského nájemního bydlení. Nyní tato vize dostává konkrétní obrysy.

Zastupitelé v Přerově, jednání o Strojaři | Video: Petra Poláková - Uvírová

Lokalita v bezprostřední blízkosti Strojaře projde revitalizací. „Radní už odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor. O záměru zadat veřejnou zakázku budou hlasovat zastupitelé v pondělí 15. dubna,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Socialistickou stavbu nahradí moderní dům

Šestapadesát let stará budova, která je v majetku Přerova, bude zbourána - a na jejím místě vyroste moderní bytový dům. Externím administrátorem zakázky je pražská společnost MOBA, s jejíž pomocí chce radnice nalézt nejlepší architektonické a provozní řešení.

„Věříme, že v rámci soutěžního dialogu se s pomocí administrace této společnosti dopracujeme k projektu, který lokalitu scelí - budeme dbát na kvalitní urbanistické a architektonické ztvárnění a také na udržitelnost technického řešení,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Město zaplatí miliony

Za služby spojené s administrací a organizací soutěžního dialogu by měla být společnosti vyplacena částka 2 miliony 323 tisíc korun s DPH, skicovné přijde na 2 miliony 200 tisíc a dalších 300 tisíc dostane za svou práci komise. Náklady na vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci výstavby jsou odhadovány na 24 milionů včetně DPH.

„Kolik přesně bude stát samotná výstavba nevíme, ale celkové předpokládané investiční náklady jsou bezmála 312 milionů korun,“ shrnul vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala.

Kvůli Strojaři vznikl výbor

Lokalitu v bezprostřední blízkosti centra, která navazuje na historickou zástavbu na nábřeží řeky Bečvy, v budoucnu čeká výrazná proměna. Kvůli Strojaři vznikl jedenáctičlenný výbor, složený ze zástupců města napříč politickým spektrem.

Předsedou je primátor Petr Vrána z hnutí ANO, členy výboru jsou Tomáš Navrátil a Vladimír Lichnovský (oba ANO), Pomáháme městu - ODS reprezentují náměstek primátora Miloslav Dohnal a radní Jakub Navařík. KDU-ČSL vyslala do výboru Jiřího Lapáčka, Za prosperitu Přerova v něm usedne František Jan Hrabina, za Společně pro Přerov Jan Horký, za Piráty Vojtěch Nezval a SPD Miloslav Skládal. Ve výboru usedne i tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch. Výbor má společně řešit nejen přípravu soutěžního dialogu a zadání architektonické soutěže, ale také využití objektu pro účely městského bydlení. Poprvé se výbor sejde ještě v dubnu.

Horký brambor jménem Strojař

Panelový dům pro zaměstnance Přerovských strojíren byl zbudován v ulici Velká Dlážka v roce 1968. Armáda získala objekt do svého majetku v roce 2000 a využívala nemovitost jako ubytovnu pro vojáky zdejší vrtulníkové základny. Když se chtěla armáda zchátralé nemovitosti zbavit a hrozilo, že zde vznikne sociální ubytovna, rozhodlo se město Strojař za 42,5 milionu korun odkoupit. Zastupitelé se totiž obávali toho, že by v budově se 144 malými bytovými jednotkami mohla vzniknout ubytovna, která do Přerova přiláká stovky sociálně slabých a potenciálně problémových lidí - i proto hlasovali pro jeho koupi.

Město v minulých letech hledalo různé možnosti jeho využití - ve hře byly startovací byty pro mladé i seniorské bydlení, zvažovala se rovněž demolice. Jednou z variant bylo také objekt prodat, ale ani ta nakonec neprošla. Podle městské architektky Alice Michálkové je ideálním řešením demolice hotelového domu i s přilehlou restaurací a revitalizace lokality. Stavba „na zelené louce“ by mohla být zahájena do pěti let.