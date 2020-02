Výhodný je přesun i pro strážníky, kteří se dnes tísní v nevyhovujících prostorách na Masarykově náměstí.

„Přerovští hasiči sídlí v budově na Šířavě už od padesátých let minulého století. Původně činžovní dům byl postaven ve třicátých letech a pro účely sboru je dnes nevyhovující,“ vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Protože hasiče čeká v létě stěhování do nově zbudované zbrojnice v ulici 9. května, rozhodli se radní přemístit do opuštěného objektu městskou policii. Projektanti se pustí do dokumentace, jež má řešit stavební úpravy budovy pro účely městské policie, co nejdříve.

„Objekt vyžaduje vnitřní úpravy tak, aby zde vznikly prostory pro styk s veřejností, kancelářské a skladovací místnosti, archivy a trezor pro úschovu střelných zbraní a střeliva. Požadujeme stavební připravenost pro technologické vybavení městské policie, ke kterému patří třeba pult centrální ochrany či kamerový systém,“ nastínil přerovský primátor Petr Měřínský(ANO).

Druhá projektová dokumentace, kterou tento týden zadalo město, se zaměří na tlakovou výměníkovou stanici. Ta má sloužit Základní škole Trávník a zdejšímu zařízení školního stravování.

„Předloni prošla škola rekonstrukcí rozvodů ústředního vytápění, vody a odpadů. Nové rozvody jsou napojeny na stávající výměníkovou stanici. Vzhledem k nutnosti zajistit teplo okolním výškovým domům jde do rozvodů školy vysoký tlak. Současné rozvody a otopná tělesa jsou tedy podstatně více namáhány vysokým tlakem a hrozí nebezpečí vzniku havárie ve škole,“ vysvětlila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Řešením je vybudovat nezávislou tlakovou stanici, která přejde pod správu společnosti Teplo Přerov. Pořízení obou projektových dokumentací přijde městskou pokladnu asi na 225 tisíc korun.