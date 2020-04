Nezůstalo ale jen u toho, během debaty se s dětmi podělil o své sportovní zážitky - samozřejmě za zpřísněných hygienických opatření.

„Hromová parta sportovců v čele s bývalým českým reprezentantem Tomášem Slavatou, který sám vyrůstal v dětském domově, objíždí zařízení v celé republice a rozváží jim dezinfekci i ochranné pomůcky. Naše děti už pět týdnů nechodí do školy a nemohou se volně pohybovat, takže pro ně byla návštěva vrcholového sportovce Michala Krčmáře ohromným zážitkem,“ popsala ředitelka Dětského domova v Lipníku nad Bečvou Marie Vraštilová.

Děti během besedy na zahradě dětského domova nejvíce zajímalo, kolik vystřílí známý sportovec nábojů za rok, jak se cítí, když stojí na stupních vítězů, nebo jaká je jeho tréninková zátěž.

Pro slavného českého biatlonistu Michala Krčmáře je pomoc dětem samozřejmostí.

„Děti jsou v domovech zavřené pět týdnů a popovídat si s nimi je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Do projektu Tomáše Slavaty se zapojilo více sportovců - kromě mě třeba šermíř Jirka Beran, oštěpař Petr Frydrych a další. Postupně objíždíme ty domovy, ve kterých je naše návštěva možná,“ řekl.

Besedu s dětmi uspořádal Michal Krčmář formou kvízu, během kterého dával dětem různé otázky. A za odměnu se dočkaly i sladkostí. „Představil jsem jim biatlon, ale děti se dozvěděly třeba i to, kolik mám párů lyží. V Lipníku jsou kluci a holky, kteří rádi sportují, takže pro ně toto téma nebylo cizí,“ uzavřel s úsměvem.