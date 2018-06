Střelba v Přerově a přepadení konvoje. Napínavé ukázky táhly

FOTOGALERIE / Na vojenský konvoj míří ze střechy ozbrojený střelec. Patrola projíždí po silnici, a vzápětí se ozývají ohlušující výstřely. Jeden z vojáků padá k zemi, ostatní se ho snaží odvést do bezpečí vozu. Nakonec se jim podaří projet.

Zásah, který předvedli na třináctém ročníku tradiční akce Občan a bezpečnost v Přerově vojáci 71. mechanizovaného praporu v Hranicích, sklidil nadšený aplaus publika. A děti, které se přišly na akci podívat, si z místa odnášely jako trofej ještě teplé slepé náboje, které zůstaly ležet na zemi.

„Kromě dvou dynamických ukázek - přepadení konvoje a bojového umění musado - je k vidění i naše nejnovější technika. Například Tatra T 815 - 7 PRAM je určená k přepravě minometu a osádky. Jedná se o celopancéřované vozidlo a nahradilo starou Pragu W3S, jež převážela minomety dříve. Nové vozidlo české výroby váží téměř dvacet tun a převzali jsme ho loni na podzim,“ přiblížil mluvčí 71. mechanizovaného praporu v Hranicích Radek Hampl.

Na třináctém ročníku akce Občan a bezpečnost, který se konal v pátek na prostranství u policejní budovy poblíž přerovského výstaviště, se představily všechny složky Integrovaného záchranného systému. Záchranu zraněné osoby z havarovaného vozu předvedli přerovští profesionální hasiči ve spolupráci se záchrankou, policie zase zaujala ukázkou násilného zastavení vozu a zadržení nebezpečného pachatele.

Zajímavý byl i zásah vojenské policie při ochraně a doprovodu chráněné osoby.

„Dříve než se tým do akce pustí, musí si najit hlavní a záložní trasy úniku. Každý musí přesně vědět, co má dělat. Pokud dojde k napadení, není účelem týmu, aby za každou cenu zneškodnil protivníka, ale aby dostal chráněnou osobu okamžitě do bezpečného prostoru. Buď se tedy policisté stahují zpět do auta, nebo do okolních budov. Druhá ukázka představila práci služební kynologie při ochraně muničních skladů,“ přiblížila mluvčí velitelství Vojenské policie Tereza Borovská.

Trenažér nárazu i "esenbáci"

Kromě dramatických zásahů, při nichž se ozývala střelba, si mohli zájemci na prostranství u budovy vyzkoušet také trenažér nárazu či simulátor převrácení vozidla. Zajímavostí byla i vystavená historická vozidla, která v minulosti používala Veřejná bezpečnost.

Několik stanovišť bylo i uvnitř policejní budovy, kde si mohli lidé sestavit portrét pachatele, prohlédnout, jak vypadá místo činu nebo si nechat sejmout otisky prstů.

„Akce se koná vždy jednou za dva roky a návštěvnost je tradičně vysoká. Zpětná vazba od učitelů základních škol i široké veřejnosti se nám vrací a ohlasy jsou velice pozitivní,“ uzavřela mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.