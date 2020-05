V pátek se jednalo o káni s poraněným křídlem, která sice dávala hlasitě najevo svou nespokojenost s lapením a převozem, ale nakonec se nechala dopravit do záchranné stanice.

Druhý pták byl z druhé části potravního řetězce a s méně ostrým zobákem. Poraněného kačera, motajícího se po silnici, strážníci po chvíli odchytli a odvezli za kání. Předpokládáme, že káně a kačer neskončili ve stejné kleci.

Zraněný pes

Nedaleko parku zastavil hlídku muž, který uvedl, že se jeho pes na cvičišti zranil a krvácí. Jelikož strážníci nedělají rozdíl v tom, koho ošetřují, vzali záchranářský batoh první pomoci a šli psa zkontrolovat. Na cvičišti zjistili, že si chlupáč někde rozřízl tlapku a teče mu z ní krev. Hlídka krvácení zastavila a packu mu ošetřila. Spokojené vrtění ocasem bylo známkou, že svou práci odvedli dobře. Kontrola u veterináře bude pochopitelně samozřejmostí.

Podivné telefonáty

Páteční noc byla poměrně výživná. Stálá služba přijala osmnáct žádostí o zákrok, ke kterým strážníci hned vyjížděli. Do půlnoci bylo operační středisko také centrem prapodivných telefonátů. Vše zahájil dle hlasu silně podnapilý muž, který uvedl, že na restaurační předzahrádce pracuje servírka, která je - považte - opilá, dokonce snad pod vlivem drog a zcela určitě šidí hosty. Muži jsme doporučili, aby se obrátil na zaměstnavatele nezbedné servírky. Vzhledem k jeho stavu však nelze předpokládat, že by si to pamatoval. Další telefon na sebe nenechal dlouho čekat. Jiný podnapilý muž žádal okamžitý zákrok na ubytovně, kde je osočován stejně opilými kumpány, že smrdí a má se okoupat a vyprat si věci. Ani v tomto případě hlídka nevyjížděla, jelikož kontrola hygienických návyků nespadá do naší kompetence. Vše završil telefonát, jak jinak opilého muže, který strážníkům zakázal ho kdykoliv v blízké i daleké budoucnosti obtěžovat vyhledáváním, zvoněním, mluvením či jakýmkoliv kontaktováním. Toto jsme mu pochopitelně nemohli slíbit, nicméně muž byl spokojen s tím, že nám svůj rozkaz předal.

Miroslav Komínek, zástupce ředitele Městské policie, Přerov