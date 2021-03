Důvodů, proč dala vláda projekt za 1,4 miliard korun k ledu, je více. Například automobilka Jaguar, která zde chtěla investovat, ze záměru vycouvala kvůli chybějícímu dopravnímu napojení.

„Nedořešené rozpory zůstaly ze strany ministerstev kvůli požadovanému vyjmutí bonitní půdy ze zemědělského půdního fondu a obavě o kontaminaci vod v ochranné oblasti vodních zdrojů,“ vysvětlila už dříve přerovská senátorka Jitka Seitlová.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc přiznalo, že očekávalo větší aktivitu kraje.

Ministerstvo původně zpracovalo dvě varianty strategické průmyslové zóny v Bochoři - první počítala s využitím plochy o rozloze 535 hektarů a demolicí veškeré letištní infrastruktury, druhá pak s rozdělením zóny na severní a jižní a zachováním letiště. Vláda se nakonec rozhodla letiště zachovat.

Severní část bývalé vojenské základny měla sloužit pro běžné průmyslové využití a jižní pro letecký průmysl.

„Bochořské letiště stále spravuje státní podnik LOM Praha a armáda areál částečně využívá pro výcvik - například naplánované výsadky,“ shrnul starosta Bochoře Tomáš Volek.

Nevyužité obrovské možnosti

Na svého souseda a stálou přítomnost letiště si prý už obyvatelé Bochoře za ta léta zvykli, i když si v minulosti stěžovali na nadměrný hluk při průletu stíhaček nebo později vrtulníků.

Podle bochořského starosty je ale nevyužitého potenciálu škoda.

„Mrzí mě, že tato plocha stále leží ladem, protože je to rozlehlý areál s obrovskými možnostmi. Na druhou stranu jsem rád, že zde nevznikl žádný chátrající brownfield, který by byl vydán napospas rozebíračům kovů. Areál by ale mohl žít podstatně jinak,“ soudí.

Letiště dnes využívají zejména menší firmy s leteckým zaměřením - například společnost Nirvana Systems, která zde vyrábí a montuje vírníky.

„Je dobře, že letiště žije. Protože rozbít unikátní betonovou plochu a dopustit, aby zde byla jen plantáž, na které by rostla dva metry vysoká lebeda, by byla velká škoda. Je spousta investorů, kteří by měli o využití areálu zájem, vše ale brzdí chybějící dálnice D1,“ zhodnotil.