Strašidlácké hrátky přilákaly na Lagunu stovky lidí

FOTOGALERIE / Strašidelný večer zažily stovky lidí v pátek 13. října u přerovské Laguny. Děti si na svou pouť za vodníky, čerty nebo obry mohli vzít lampion, který jim osvětloval cestu a zároveň rozzářil jejich oči plné očekávání.

Už před sedmou hodinou večer se rodiče s dětmi začali pomalu scházet a v mezičase opékat špekáčky u ohně. Než samotný jedenáctý ročník Strašidelných hrátek započal, děti se vybavily lampiony a běhaly okolo, aby každý viděl, jakou nádheru si s sebou ponesou. Lampion ale nebyl jen na parádu, měl být také ochranou proti všem strašidlům. Těch tam bylo opravdu dost.



„Bylo patnáct stanovišť s živými strašidly a měli jsme ještě šest nebo sedm ‚neživáků‘. Snažíme se každý rok strašidla obměňovat a vymýšlet nová. Letos byla velká úroda obrů, ty jsme měli dokonce tři,“ řekl organizátor akce Ladislav Župka.





Dětské tváře tak uviděly nejen zmíněné obry, ale i mořskou pannu, upíra nebo bezhlavého rytíře. Někteří jedinci vypadali vyděšeně, jiní se ke strašidlům vrhaly na způsob toho rytíře – bezhlavě. Všichni včetně rodičů ale obdivovali atmosféru i promyšlenost masek.



„Líbila se mi ta hojná účast lidí a taky to, jak zhasli kolem Laguny a my jsme mohli vidět odrážející se světla lampionů na vodě. Bylo to hezké,“ zhodnotil návštěvník Ivan Wertheimer.



Nejinak to bylo u těch nejmenších, kteří si užili akci snad nejvíce, a to je i dobře. Právě pro ně totiž byla primárně určená .



„Strašně se mi to líbilo. Nejvíce ale kostra, která mi potřásla rukou… Ale vůbec jsem se jí nebála! Půjdu příští rok určitě zase, protože to bylo moc super a navíc mám lampion,“ vyjádřila své nadšení devítiletá Ema.