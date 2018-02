Stěhování pošty v Přerově vyvolalo emoce, nakonec z něj sešlo

Vypadalo to jako dobrý nápad, který by obyvatelům Přerova ušetřil cestu na pobočku České pošty u nádraží a mohli by si věci vyřídit blíže centru města - v nové nákupní galerii na Šířavě. Jenže ze stěhování dvou poboček, které sídlí v budovách v Husově ulici a na Trávníku, nakonec sešlo.

dnes 08:53 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Přerované změnu nepřivítali a pošta od svého záměru nakonec upustila. O stěhování dvou poboček pošty do Galerie Přerov se začalo mluvit už koncem minulého roku. Důvodů bylo hned několik. Zástupci vedení pošty si vyžádali i stanovisko rady města. „Argumentovali tím, že v obchodním centru zajistí dostatečné množství otevřených přepážek a uváděli, že je do Galerie Přerov z pošty na Trávníku i v Husově ulici poměrně krátká vzdálenost,“ vysvětlila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Radní vnímali jako plus i to, že otevírací doba na poště bude stejná jako v Galerii Přerov - tedy ve všední dny od 8 do 19 hodin a o víkendu od 8 do 13 hodin. „Výhodou se jevila i dobrá dostupnost pro městskou hromadnou dopravu a možnost zaparkovat zdarma na střeše nákupního centra,“ řekla. ČTĚTE TAKÉ: Bečva čaruje, led ale zatím není bezpečný Vlna nevole Poté, co se na veřejnosti objevily první informace o stěhování, se ale začaly ozývat kritické hlasy. Lidé zkrátka dávali najevo, že si takovou změnu nepřejí. A ke kritice se přidali i někteří zastupitelé, kteří o problému bouřlivě diskutovali na svém posledním zasedání. Pošta se nakonec rozhodla ze záměru vycouvat. „Mezi lidmi se vzedmula vlna nevole, mnozí nám psali a tlačili na vedení města, že si takovou změnu nepřejí. Požadovali, aby obě pobočky zůstaly tam, kde dosud,“ shrnula mluvčí radnice. ČTĚTE TAKÉ: Mráz způsobuje poruchy na vodovodním řadu, v Kojetíně byli lidé bez vody Na poštu na nádraží? Podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila už není stěhování do Galerie Přerov na pořadu dne. „Obdrželi jsme nabídku na přestěhování pobočky a její umístění v obchodním centru Galerie Přerov. Iniciovali jsme proto jednání s vedením města. Nakonec jsme ale od záměru na přemístění pošty do obchodního centra ustoupili a v současné době žádná další jednání se zástupci Galerie Přerov nevedeme,“ řekl s tím, že pošta i nadále hledá vhodnější prostory pro umístění pobočky Přerov 1. Jednou z variant, o níž se nyní nahlas mluví, je přestěhování do výpravní budovy na nádraží. „Z posledních jednání vyplynulo, že jsou zde nevyžité prostory. Pošta tedy nyní zvažuje přestěhování z budovy Pegas v Husově ulici do těchto prostor, které jsou v majetku Správy železniční dopravní cesty,“ informoval radní Jan Horký (SpP).

ČTĚTE TAKÉ: Měšťák roztančil Reprezentační ples města. Zazpíval Vašo Patejdl

Autor: Petra Poláková-Uvírová