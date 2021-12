„V našich stájích máme v současné době čtyřiadvacet koní a lidé jim mohou přinést jablka, mrkev nebo suchý chléb. Součástí sváteční výzdoby je i letos slaměný betlém a nazdobený je i vánoční stromeček,“ řekla za organizátory akce Lucie Běhalová. V Přerově už tato tradice trvá přes dvacet let.

Fanoušci otužování si dají na Štědrý den dostaveníčko na přírodním koupališti Laguna, kde se koná už druhý ročník vánočního otužování. Začátek akce je v 10 hodin, otužilci ale mají sraz už o čtvrt hodiny dříve, aby se na svůj sportovní výkon mohli dobře připravit.

„První ročník měl loni úspěch a sešlo se nás více, než jsme očekávali. Je na každém, jestli se bude chtít účastnit samotného otužování, půjde jako doprovod, nebo přijde jen tak podpořit otužilce a potkat se s přáteli,“ zvou na akci pořadatelé.

Bruslení i plavání

Během svátků si mohou zasportovat malí i dospělí na zimním stadionu a otevřený bude i plavecký areál. Bruslení pro děti se koná ve čtvrtek 23. prosince od 9.45 do 10.45 hodin, pro dospělé pak od 16 do 17 hodin. Na Štědrý den si přijdou nejmenší návštěvníci zabruslit od 9. 45 do 10.45 hodin, ostatní pak od 11 do 12 hodin.

Na Boží hod vánoční a na Štěpána je bruslení pro veřejnost v časech od 9 do 10 a od 14 do 15 hodin.

Přístupný je i plavecký areál, a to ve čtvrtek 23. prosince od 10 do 20 hodin, na Štědrý den v době od 10 do 14 hodin, na Boží hod vánoční 25. prosince od 13 do 20 hodin a na Štěpána 26. prosince od 10 do 20 hodin.

Pokud si potřebujete v klidu zabalit poslední dárky a ratolesti vás neustále tahají za sukně, můžete je poslat s tatínkem do přerovského kina Hvězda.

„Na Štědrý den v 10 hodin promítneme animovaný film pro celou rodinu Zpívej 2,“ uvedla vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková.

Kino bude otevřené i 25. a 26. prosince. Na Štěpána v 17.30 hodin si užijí milovníci biografu divácky úspěšný snímek Přání Ježíškovi.

Koncert on-line

Součástí nabitého kulturního programu na Štědrý den byl každoročně i koncert Pavla Nováka, který se v posledních letech přesunul z náměstí ke Galerii Přerov. Zpěvák ho ale tento rok musel uspořádat on-line a lidé ho mohou od 10.15 hodin sledovat na YT kanálu PavelNovakCZ .

„Letošní pojetí má navodit v lidech klid, malé zpomalení, možná i zastavení. Chtěli bychom posluchače na dálku vtáhnout mezi nás a společně aspoň na chvilku zapomenout na vše, co se kolem děje. Věřím, že si s námi budou lidé zpívat, že zapálí svíčku a pošleme pozdrav všem, kteří se na nás už dívají jen shora a nemohou být tento den s námi,“ řekl zpěvák Pavel Novák.

Na Štědrý den a během vánočních svátků bude mít zavřeno jak Muzeum Komenského v Přerově, tak Galerie města Přerova na Horním náměstí.

„Kovaná brána od zámeckého příkopu bude ale přes vánoční svátky otevřená, takže si mohou zájemci prohlédnout vyřezávaný betlém u galerie i výstavu vánočních stromků, které vyrobily děti ze základních škol,“ přiblížila vedoucí galerie Lada Galová. Poslední příležitost prohlédnout si před svátky výstavu Vánoce na zámku v Muzeu Komenského budou mít lidé ve čtvrtek 23. prosince. Muzeum se znovu otevře od 28. do 30. prosince, a pak až od 4. ledna.

