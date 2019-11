Stávka se v Přerově nesla v duchu Komenského "Školy hrou"

Zcela v duchu slavného díla učitele národů Škola hrou pojali středeční stávku pedagogů na Základní škole J. A. Komenského v Předmostí u Přerova. Děti sice přišly do školy, ale místo zkoušení a písemek je čekaly příjemnější povinnosti. Žáci si s učiteli vyměnili role a postavili se za katedru, menší děti vzaly do ruky štětec nebo pastelky a prožily tvůrčí dopoledne. Některé třídy vyrazily do knihovny, jiné na vycházku do přírody.

Netradičním způsobem pojali stávku na Základní škole J. A. Komenského v Přerově. Děti sice přišly do školy, ale neučily se. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová