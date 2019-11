Estakáda nad železniční tratí v těchto dnech doslova vyrůstá před zraky řidičů. Stejně rychlým tempem se pracuje i na rozšíření Polní ulice, která je hlavním tranzitním tahem na trase Olomouc - Zlín.

„Pro nás je zásadní, že jsme zahájili stavbu mostovky, a to jak ve směru do Předmostí, tak do ulice Polní. Estakáda o devatenácti polích by měla být konstrukčně hotová v květnu příštího roku, asfaltovat chceme na podzim 2020,“ upřesnil zástupce ředitele stavby Pavel Novák.

Souběžně s tím pracují dělníci také na napojení estakády na Polní ulici.

„Násypy na obou stranách už se konsolidují - buduje se velký násyp v Předmostí, pro ten menší na straně Polní už se připravuje betonáž. Počítáme s 850 kubíky betonu, takže s betonáží začneme ve dvě ráno a dělat se bude celý den,“ nastínil.

Na mostu se bude pracovat i v zimě

Stavební ruch v Polní ulici přes zimu utichne, pracovat se bude jen na mostu.

„Zkoušíme, jestli nám klimatické podmínky umožní položit vrstvu živic, ale už budeme pomalu chystat zazimování, protože toho nedokážeme udělat více. Práce v Polní ulici se znovu rozběhnou na jaře příštího roku, až se oteplí,“ poznamenal.

Problémy se zpožděním vlaků

Omezení na trati kvůli probíhající stavbě pocítili v minulých dnech především cestující, kteří jezdí denně vlakem z Přerova do Olomouce. V úseku mezi Brodkem a Přerovem stály spoje deset, ale i více minut. Pasažéři musejí počítat s výlukami i v době před vánočními svátky.

„Protože jsme při stavbě estakády začínali mostním polem nad tratí, žádali jsme o povolení výluk, což nás trochu zdrželo. Původní termín dokončení, kterým je rok 2021, to ale nijak neohrozí,“ ujistil ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Smolka.

Investice za 358 milionů

Investice za zhruba 358 milionů korun řeší prostor od přivaděče dálnice D1, jeho propojení estakádou nad železniční tratí s Polní ulicí, rozšíření této ulice a budoucí napojení na most Legií. Zkapacitnění průtahu silnice I/55 výrazně sníží dopravní zátěž podjezdu v Předmostí.

Na lepším propojení Přerova s Předmostím intenzivně pracuje i město. Součástí investiční akce je totiž vybudování cyklostezky, osvětlení a další úpravy.

„Vznesli jsme připomínky k napojení cyklostezky na kruhový objezd, jenž má vzniknout u Lidlu. Navrhli jsme komfortnější řešení převedení cyklistů přes rondel,“ přiblížil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Podle něj řidiči, projíždějící denně Předmostím, na zlepšení plynulosti dopravy netrpělivě čekají. V kolonách v Předmostí totiž musejí často trávit i desítky minut.