„Všechno teď záleží hlavně na počasí. Na spodní vrstvy nám vyšlo a nyní začínáme dělat ty asfaltové, ať máme křižovatku hotovou. Když všechno dobře půjde, chtěli bychom mít položený asfalt do konce příštího týdne. Počasí je ale nevyzpytatelné a v posledních dvou týdnech jsme museli práce kvůli dešti několikrát přerušit. Pršet má až do poloviny příštího týdne, takže už neplánujeme ze dne na den, ale z hodiny na hodinu,“ vylíčil Arnold Rozehnal, hlavní stavbyvedoucí.

Kompletně hotová má být v polovině října také protihluková stěna před panelovým domem v Tovární ulici.

„Na té už zbývají dodělat pouze výplně. Do 31. října, kdy má stavba průpichu skončit, nás čekají kromě pokládky asfaltu také chodníky a cyklostezka,“ nastínil.

Postaví v Přerově další rondel? Město už změnilo územní plán

Podle radního pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) si stavba od tohoto týdne vyžádala omezení - není možné projet kolem parkoviště za autobusovým nádražím a výjezd na průpich je uzavřen.

„Autobusy zastaví v sobotu 1. října výjimečně v Nádražní ulici. Spoje linky číslo 101 jsou vedeny obousměrně, tedy ze zastávky Přerov - most Míru, Velké Novosady, novým průpichem přes Tovární a Nádražní ulici, kde obslouží dočasně přemístěnou zastávku, a dále pojedou po obvyklé trase,“ upřesnil.

Spoje linek číslo 103, 111 a 112 ve směru na autobusové nádraží budou vedeny ze zastávky Přerov - kino Hvězda po ulici Čechova a Nádražní, kde navíc obslouží dočasnou zastávku.

„Dále budou pokračovat přes Tovární ulici novým průpichem ulicemi Kojetínská, Husova a Tovární, kde na autobusovém nádraží obslouží současnou zastávku v Nádražní ulici, a dále pojedou po obvyklé trase,“ řekl. V opačném směru z autobusového nádraží budou spoje vedeny totožně, ale bez obsloužení dočasně zřízené zastávky v Nádražní ulici.

Ministr dopravy v Přerově: Stavba D1 by mohla začít ještě letos

Takzvaný průpich je součástí vnitřního průtahu městem, tedy jakési „přerovské magistrály“. Průpich má délku 826 metrů a začíná na křižovatce ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská.

Silnice protíná areál bývalé firmy Juta a vede podél autobusového nádraží s napojením na Tovární ulici.

Po dokončení stavby za zhruba 189 milionů korun zde vznikne zcela nová čtyřproudová silnice, která se má stát jakými sběračem dopravy z místních komunikací.

Ministr dopravy Martin Kupka, který dorazil v polovině září do Přerova, jednal se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a olomouckého hejtmanství i o dalších investicích.

„To, o čem se teď bavíme, je, jak postupovat dál od nedaleké kruhové křižovatky směrem na Zlín. Tady by to opravdu zasluhovalo pokračovat čtyřpruhovou komunikací, která by dokázala odvést to velké množství vozidel,“ nastínil ministr dopravy, podle kterého by měla už letos konečně začít také stavba úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.