„V květnu a červnu to ještě ušlo, červenec je ale úplná katastrofa. Jsem tady od rána a mám nulu,“ krčí rameny Anna Machalíková, prodavačka obchodu s oděvy v Kramářově ulici. Není jediná, kdo se potýká s problémy. Ty dolehly hlavně na obchodníky v těsném sousedství stavby průpichu.

Zákazníky neodrazuje jen to, že nemají kde zaparkovat, ale i složité projíždění ucpaným městem.

„Lidé, kteří potřebují kytku na pohřeb, k nám jednoduše nepřijdou, protože z opačné strany ani nenajedou. Jsme odkázáni jen na pěší, a to je málo. Nechce k nám už zajíždět ani zásobování, takže když chci pro zboží, musíme se potkat někde ve městě. Už ani nenakupuji, protože nevím, jestli něco prodám,“ líčí Hana Kovářová, majitelka květinářství v Kramářově ulici.

Propad tržeb podle ní v červenci činil asi čtyřicet procent.

„Kdyby to trvalo jen měsíc, tak se nic neděje, ale my ani pořádně nevíme, kdy to všechno skončí. Podzim by nás měl kvůli Dušičkám zachránit, ale pokud se k nám lidé nedostanou, tak bude konec roku katastrofální,“ soudí.

Stejně to vnímají i ostatní obchodníci. „Tržby nám spadly, protože se k nám zákazníci od nádraží nedostanou. Jakmile vidí, že je všechno rozkopané, tak nepřijdou. Nejprve byly zavřené obchody kvůli covidu a teď jsme zase odříznutí od světa,“ posteskl si Jaroslav Konečný, prodavač z vedlejšího obchodu.

Jen provozovatelé místní vinotéky si zatím na odliv klientů nestěžují, trápí je ale nadměrná doprava.

„Lidi naštěstí chodí, ale pořád se tu točí kamiony a dodávky a bojíme se toho, aby nám nenabouraly auta. Přes léto je to naštěstí trochu klidnější, ale dříve se tu točily kamiony každých deset minut. Motaly se přes celou ulici a couvaly zase zpátky na kruháč,“ popisuje Jana Šafářová, spolumajitelka vinotéky v Kramářově ulici.

Asfalt v Tovární do 1. září

Stavba průpichu - nové silnice, která je součástí vnitřního průtahu městem, má přitom nejnáročnější měsíce teprve před sebou.

„Práce v úseku Tovární ulice, který je dnes rozkopaný, potrvají do 30. srpna, a pak by měl být položený finální povrch. Od 1. září se už tedy začne jezdit po nově postavené komunikaci. Rekonstrukce části silnice blíže k vlakovému nádraží, po které se jezdí nyní, a to včetně křižovatek, by měla být hotová do konce roku,“ nastínil vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.

Stavební práce pokračují i v areálu Juty a v lednu příštího roku vypukne rekonstrukce křižovatky ulic Kojetínská - Velké Novosady - Komenského. „Celá stavba průpichu bude kompletně hotová v prosinci příštího roku,“ upřesnil.

Po dokončení stavby vznikne nová čtyřproudá komunikace, která by měla výrazně zrychlit dopravu a usnadnit průjezd Přerovem - průtah se totiž stane jakýmsi sběračem místních komunikací.

Stavba průpichu přijde na 189 milionů korun a Přerov se na něm finančně podílí částkou 22 milionů.

„Z rozpočtu města se bude financovat například komunikace pro pěší a cyklisty nebo nové světelné signalizační zařízení, které zajistí zelenou vlnu, již známe i z jiných měst,“ doplnil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).