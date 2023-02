„Letos je zima naštěstí příznivá, takže to není tak strašné, jako když chumelí, je sníh a mráz. Kvůli městské dopravě cestu trochu zalátali, ale na rychlou jízdu to není, protože jsou tam díry, výmoly a krajnice je vyvrácená. V okolních obcích - třeba Buku, už cesty dávno spravili, ale my jsme mezi posledními,“ posteskl si předseda výboru místní části ve Vinarech Vladimír Machura.

Stavba D1 u Přerova začala skrývkou a kácením, na jaře vypukne naplno

Na komunikacích, s nimiž projekt počítá jako s dopravně obslužnými pro stavbu, se provádí vždy pasportizace - tento monitoring zjistí, v jakém stavu jsou.

„Po dokončení stavby se tentýž proces kontroly dělá znovu, a pokud komunikace utrpěly, což většinou utrpí, protože transport stavebních strojů je velkou zátěží, tak komunikace buď opravujeme, nebo jim dáváme úplně nový povrch,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Olomoucký kraj získal od státu kompenzace na opravu silnic, poničených stavbou dálnice D1 v úseku u Lipníku nad Bečvou. Silnice Kočíře, která patří Přerovu, ale v těchto kompenzacích zahrnuta nebyla.

„Jedná se o místní komunikaci, která je v havarijním stavu a rekonstrukci nutně potřebuje. Pokusil jsem se tedy dohodnout se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, aby vozovka prošla opravou na jejich náklady. Náš požadavek byl po několika jednáních vyslyšen a 1. března rekonstrukce konečně začne. Potrvá čtyři a půl měsíce,“ shrnul přerovský radní Michal Zácha (ODS), který problém řešil už v minulém volebním období.

„Uznali jsme, že je nutné se vypořádat nejen s krajskými komunikacemi, ale například i s touto místní,“ uvedl Tomáš Hrdý, který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic. Kromě kilometr a půl dlouhého úseku se ve Vinarech spraví také dvě autobusové zastávky, které se nacházejí na trase.

„Objízdná trasa povede během oprav přes Popovice. V současné době ještě řešíme trasu pro autobusy, takže jednáme s dopravcem. Chceme cestujícím zachovat komfort, tudíž by měly být provizorní zastávky v docházkové vzdálenosti od těch současných,“ uzavřel Jan Vavřík, hlavní stavbyvedoucí ze zhotovitelské firmy Strabag.