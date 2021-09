Radní v září schválili zadávací podmínky této veřejné zakázky a oslovili pět stavebních firem k podání nabídky. Předpokladem je, že by mohla firma poprvé kopnout do země buď letos na podzim nebo na jaře příštího roku.

Stavebníci začnou nejpozději na jaře příštího roku budovat cyklostezku, která propojí ulici Velká Dlážka s Předmostím. Napojí se na první část stezky, která byla postavena v roce 2017 a končí u autobusové zastávky před knihovnou. Radní už vyhlásili veřejnou zakázku, která by měla přijít na 2 miliony 300 tisíc korun. V ceně jsou i úpravy přilehlých veřejných ploch a chodníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.