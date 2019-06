Dělníci stavbu v pondělí převzali, aby dokončili chybějící část.

„Chodník, na kterém byla cyklostezka zbudována, se nacházel v majetku města. Jen krátký úsek pozemku na trase poblíž hotelového domu Strojař patřil státu,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Zástupci města jednali s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu této části chodníku neuvěřitelných dvanáct let.

„V roce 2017 jsme měli možnost získat dotaci na tuto stavbu, a o tu jsme nechtěli přijít. Proto jsme se pustili do stavebních prací i za cenu, že část cyklostezky dokončíme později,“ připomněl přerovský primátor Petr Měřínský(ANO).

Loni se konečně podařilo pozemek bezúplatně získat do vlastnictví Přerova, takže stavební firma mohla v pondělí stavbu převzít a dát se do práce. Do padesáti dní by měla být cyklostezka jednolitá.

Cyklostezka, která propojuje střed města s ulicemi Velká Dlážka a Lipnická, přišla město na 6 milionů 200 tisíc korun. Přerov na ni získal dotaci ve výši devadesáti procent uznatelných nákladů. Propojení cyklostezky, které se právě realizuje, přijde na 469 tisíc korun.