Přerov – Poslední terénní úpravy probíhají v těchto dnech na nové cyklostezce na nábřeží Protifašistických bojovníků v Přerově.

„Dláždí se chodníky, které navazují na most Legií. Přibude ještě vodorovné značení stezky," uvedl Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Hotovo by mohlo být do konce týdne, nejpozději by se cyklisté mohli na novém úseku projet příští týden.

Oboustranná cyklistická stezka má šířku 2,5 metru a je dlouhá 440 metrů. Celkové náklady jsou 2,4 miliony korun, polovinu částky pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Hlavním důvodem investice je pohodlné napojení cyklistů ve směru od mostu Legií na most Míru a dál do centra města.