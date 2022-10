Hladce prošla i volba dvou neuvolněných místostarostů - tím prvním je Arnošt Petružela, zvolený za ODS, druhým pak Jaroslav Bělka, jenž hájil barvy KDU-ČSL.

„Ustavující schůze zastupitelstva měla nad očekávání korektní průběh. Emoce už opadly a nevidím problém v budoucím dialogu,“ zhodnotil nově zvolený starosta Kojetína Leoš Ptáček, jemuž opozice před volbami vyčítala nedostatečnou komunikaci v otázce pětinásobného zvýšení daně z nemovitosti vybraným podnikatelům.

Nová radniční koalice se nakonec dohodla, že obecně závaznou vyhlášku pozměňující výši daně z nemovitosti zruší.

Snadná nebyla v Kojetíně ani povolební vyjednávání - opozice totiž vyčítala nové radniční koalici, že se opírá o hlasy „přeběhlíků.“

Nové vedení města podpořil zastupitel za KDU-ČSL Jaroslav Bělka, kterého kvůli tomu zbývající lidovečtí kandidáti vyzvali k rezignaci.

Pod palbou kritiky se ocitl i lídr kandidátky opoziční ČSSD Martin Hönig. I on se stane novým radním proti vůli strany, za niž kandidoval. Sociální demokraté v Kojetíně se od něj distancovali a míří do opozice.

„Na ustavující schůzi zaznělo z úst starosty, že je v koaliční smlouvě uvedeno, že bude vyhláška týkající se pětinásobného zvýšení daně z nemovitosti na příštím jednání zastupitelstva v prosinci zrušena. Zajímalo mě tedy, jestli se něco změnilo od posledního zastupitelstva, kdy jsme tuto změnu navrhovali my jako opozice,“ uvedla zastupitelka za ČSSD Ilona Veverková, kterou opozice po volbách navrhovala na funkci starostky.

Opozice chce podle ní v příštích čtyřech letech jednat konstruktivně a věcně.

„Rozumné návrhy budeme podporovat tak, jak jsme to dělali vždycky. Situace se ale v posledních měsících vyhrotila hlavně kvůli tomu, že chyběla diskuse. Dialog jsme v té poslední době nezažili,“ zmínila Ilona Veverková.

Nové vedení města chce dokončit již započaté projekty.

„Máme spoustu rozdělaných projektů v oblasti občanské vybavenosti, a na to chceme navázat. Energicky chceme jít i do zpevněných ploch - oprav chodníků, cest a míst pro parkování. Další investice půjdou i do veřejného osvětlení,“ vyjmenoval starosta města Leoš Ptáček.

Vítězem letošních komunálních voleb v Kojetíně se stala strana starosty Leoše Ptáčka Kojetín 2022, ale oproti výsledku před čtyřmi lety oslabila - získala 26,36% hlasů, což je 6 mandátů. Druhou nejsilnější stranou byla KDU-ČSL s 18,20% (4 mandáty), dvojciferný výsledek měly i SPD se ziskem 13,66% (3 mandáty) a ČSSD (12,82% a 3 mandáty). Po dvou mandátech získalo sdružení Energický Kojetín s podporou hnutí ANO (9,20%) a ODS (8,36%). Jedno křeslo obsadí v zastupitelstvu komunisté se ziskem 6,56%.