Na účastníky čekala spousta her a soutěží. Společnost EKO-KOM, která se stará o třídění a recyklaci odpadů, pro děti nachystala řadu atrakcí - vyzkoušet si mohly maxi domino, šoupací puzzle či model popelářského auta. Organizace Naše společná krajina jim zase přiblížila život koroptví a k vidění byly i živé ovce - pomocníci, starající se o spásání trávy v Knejzlíkových sadech.

Jubilejní výstava hub v Přerově láká na více než tři stovky druhů

Velký zájem byl o prohlídku dobového autobusu značky Karosa z roku 1976. „Ukazujeme dětem, jak se jezdilo dříve, a jak jde technika dopředu. Vedle historického autobusu je tu tedy i moderní nízkopodlažní elektrobus. Ten starší vůz normálně jezdí a lidé si ho pronajímají třeba na svatby,“ řekl Jiří Tylich ze společnosti Arriva, manažer provozní oblasti Přerov.

Malí i velcí návštěvníci mohli na chvíli usednout i do jednoho z vírníků, které se vyrábějí na nedalekém bochořském letišti. „Tento je specifický v tom, že umí létat i jezdit po silnicích. Na silnici můžeme legálně jezdit rychlostí 40 kilometrů v hodině a dojedeme třeba 40 kilometrů daleko na baterii, kterou si můžeme přenést i na hotel, a tam ji nabít. Letět můžeme klidně 200 kilometrů v hodině, třeba na západ Česka nebo jih Slovenska,“ přiblížil Jan Kovalovský, který zájemcům stroj představoval.

Program pokračuje i v sobotu, kdy se uskuteční na sedmi místech ve městě Otevřené dny s komentovanými prohlídkami - všechny budou probíhat v hodinových intervalech od 9 do 12 hodin. Lidé mohou navštívit třeba třídicí linku, kompostárnu, skládku komunálního odpadu v Žeravicích nebo sběrný dvůr v ulici Na Hrázi.

Na exkurzi s průvodcem se lidé vydají i do plaveckého areálu, zástupci spolku Predmostenzis je provedou Knejzlíkovými sady na Žernavé a vyrazit mohou i na procházku do Národní přírodní rezervace Žebračka. Zváni jsou také na exkurzi do střediska chovatelství a ekologické výchovy BIOS.