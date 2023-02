Dvacet svíček za tisíce obětí

„Chci zde uvést pár čísel, která jsou rozpočítaná na těch dvacet světélek. Když to vztáhneme jen na civilní oběti, každá z těch dvaceti svíček bude znamenat tisíc zmařených civilních obětí včetně dětí. Pokud do toho započteme i vojáky, zvýší se toto číslo na deset tisíc obětí na každou svíčku," vypočítal Běhal.

Uctít památku obětí války na Ukrajině, která vypukla právě před rokem, přišli ve čtvrtek odpoledne na Masarykovo náměstí Přerované. Lidé nakreslili křídou na plochu náměstí srdce a vlajku v ukrajinských barvách.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

"Uprchlíků, kteří utekli z Ukrajiny je 200 tisíc na jednu svíčku, a těch, co zůstali na Ukrajině, a přesto jsou vysídleni, je dalších 300 tisíc. Každá svíčka tedy představuje jedno Brno, které muselo uprchnout před válkou. Tato fakta dnes v záplavě jiných informací zanikají,“ dodal.

Věřím, že se jednou vrátíme domů, říká Marina, která žije v Přerově téměř rok

Na shromáždění přišla i paní Olga, která dnes žije v Brně. „Přesně před rokem jsme museli opustit naše domovy. Bydlela jsem s dcerou, které je dnes šestnáct let, asi dvacet kilometrů od Kyjeva. Tam zůstala moje maminka. Stále nedokážu pochopit a přijmout, co se stalo,“ řekla žena, která si váží pomoci našich lidí.

Češi mají dobré srdce

„Máme kolem sebe dobré lidi a dostalo se nám podpory a přijetí. Za to moc děkujeme,“ řekla. Pomoci si váží i maminka dvou dětí, paní Nadia. „Zvykli jsme si tady, lidé v Přerově jsou dobří a moc nám pomohli. Děkujeme za to,“ zmínila mladá žena, která bydlí se svými dvěma dětmi na hotelu Zimní stadion.

Podpořit shromáždění přišla i místopředsedkyně Senátu a senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Změnil se podle ní po roce přístup Čechů k uprchlíkům z Ukrajiny?

Pomoc je přirozená

„Je to dnes samozřejmě těžší, protože i na nás dopadají důsledky války, kterou Rusko rozpoutalo. Někteří lidé si to už tedy začínají více uvědomovat. To, že pomáháme Ukrajině, je ale přirozené, protože takové hrubé napadení svobodné země je ohrožením všech ostatních států - a to přece nemůžeme připustit. Chtěla bych poděkovat za to, že organizátoři v Přerově takovou akci uspořádali,“ uzavřela Jitka Seitlová.