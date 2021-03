„Nebudeme riskovat zdraví občanů něčím, co neprošlo schválením Evropské lékové agentury. Za sebe také odmítám postoj prezidenta Zemana, který chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik,“ informoval ve čtvrtek prostřednictvím twitteru olomoucký hejtman Josef Suchánek (STAN).

Podobně se k Zemanově iniciativě vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

„Jako akademik považuji za naprosto nepřijatelné využívat jakýkoli lékařský přípravek, který není řádně odborně prověřený,“ prohlásil pro Deník Vondrák. Podotkl, že vakcínu Sputnik V už začala posuzovat Evropská agentura pro léčivé přípravky (EALP). Osobně neoblomně trvá na schválení vakcíny odborníky z EALP, než se u nás případně Sputnik V začne aplikovat.

Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) v případě použití vakcíny Sputnik V hodlá respektovat stanovisko státu, jako dodavatele očkovacích dávek pro kraje.

„Vakcínu nezařizuji já, ale stát. A pokud mi stát řekne, že to bude touto vakcínou která je v pořádku, a je schopen ji nakoupit, tak vůbec o ní nebudu polemizovat jaká je. My potřebujeme pandemii porazit co nejrychleji a pokud mi stát zajistí co nejvíce vakcín, tak budu s kolegy očkovat vakcínou, která mi sem přijde,“ zdůraznil hejtman Zlínského kraje.

AstraZeneca pro praktiky

Od minulého týdne očkují v Olomouckém kraji také praktičtí lékaři.

„Všechnu vakcínu AstraZeneca rozdělujeme právě jim. Je pro ně v této chvíli ze tří typů na našem trhu jediná vhodná,“ sdělil olomoucký hejtman Suchánek s tím, že v tomto týdnu bude mezi praktiky v kraji rozděleno 2 800 dávek vakcíny AstraZeneca, na každé očkovací místo dorazí sto dávek.