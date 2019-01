Přerov – Transparent „Spravedlnost pro Michala", mladí lidé se svíčkami. Ale také výkřiky jako „Nenecháme zabíjet své děti!". Tak vypadala protestní akce, kterou uspořádali ve středu vpodvečer na náměstí TGM v Přerově přátelé a známí třiadvacetiletého mladíka, jehož zabila kulka ze zbraně městského strážníka.

V centru města se sešlo asi sto padesát lidí.

Kromě blízkých a přátel zemřelého také nahodilí kolemjdoucí, kteří se přišli jen tak podívat, protože s tím, co se stalo, chtěli vyjádřit nesouhlas.

Na pietní průvod, jenž se vydal z náměstí Kratochvílovou ulicí až k baru Lumír, kde došlo k osudné střelbě, se ale „nabalila" také skupinka agresivních opilců.

Ti nezvládali své emoce a vykřikovali směrem k oknům městské policie sprosté nadávky, nebo se chtěli prát.

„Zkazili to těžkým stylem," komentovala jejich počínání přítelkyně zastřeleného mladíka.

Situaci se snažil zklidnit antikonfliktní tým, na nohou byla i republiková policie.

Při jednom z incidentů, ke kterému došlo poblíž restaurace U radnice, zasahovali i těžkooděnci.

Jejich přítomnost ale řadu mladých lidí pobouřila.

„Jestli chcete střílet, pojďte do mě. To je jediný, co umíte, že?" křičel na policisty z pořádkové jednotky jeden z mladíků.

Protest přišel podpořit i zaměstnavatel zemřelého mladíka.

„To, co se stalo, se nedá omluvit. Byl to perfektní mladý kluk, který se před několika měsíci přestěhoval do Přerova za svou přítelkyní," popsal Petr Horký.

„Policie má život chránit, ne brát"

Důvod protestní akce vysvětlil před nastoupeným davem její organizátor.

„Přišli jsme vyslovit svůj nesouhlas s postupem vyšetřování a hlavně kvůli tomu, že z rukou městského strážníka zemřel nevinný člověk," uvedl.

„Byl to spořádaný, mladý občan. Dvacet tři roků. Tak, jako my všichni, od této společnosti nic nechtěl. Jen tu žít s vámi, občany, řadu let, v pohodě a míru. A čeho se mu dostalo? Jeden psychicky labilní měšťák ho před očima jeho přítelkyně popravil," řekl. „Policie má život chránit, ne brát," ozvalo se z davu.

Protest monitorovala celou dobu policie, která zadržela dva muže.

„Jeden se dopouštěl protiprávního jednání na místě veřejně přístupném. Po skončení akce byl pak zadržen další. Oba byli převezeni na služebnu k podání vysvětlení, a poté propuštěni," shrnula.

Usmrcení z nedbalosti

Třiadvacetiletý mladík zemřel v pátek 9. ledna po střelbě ze služební pistole strážníka Městské policie.

U baru Lumír se strhla bitka asi deseti lidí, ke které byla přivolána hlídka.

Přítelkyně zastřeleného mladíka popsala, že byli společně napadeni agresivními a opilými hosty baru, když odcházeli pryč z podniku.

Zasahujícího strážníka měl podle prvotních informací ohrožovat pes, který patřil mladé ženě.

Více svědků ale uvedlo, že se pes pouze snažil vytáhnout svého pána z chumlu lidí a nechoval se agresivně.

Strážník měl na přítomnost rok starého výmarského ohaře zareagovat tím, že ho udeřil obuškem.

Pak se ozvala střelba, jejíž okolnosti jsou stále nejasné. Mladík se skácel k zemi, rána ho zasáhla do hlavy.

Okolnosti tragického úmrtí už prověřují krajští vyšetřovatelé, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.

„Stíhání zatím není vedeno proti konkrétní osobě. Trestní sazba je v tomto případě až tři roky vězení," shrnul krajský policejní ředitel Libor Krejčiřík. Policie se ale s ohledem na stále probíhající vyšetřování nechce k věci detailně vyjadřovat.

Díky za Tvou lásku, Lucie

U pietního místa před barem Lumír, které tuto smutnou událost připomíná, se stále zastavují lidé. Někteří pokládají svíčky, jiní jen mlčky čtou vzkazy na zdi, další diskutují.

„Zapomínat se ani nemá. Je to slabost, je to jakási lež. Minulost má svá práva, je to fakt. Je třeba se s ní vyrovnat a nikoliv zapomenout," je uvedeno na jednom ze vzkazů, na který někdo rukou dopsal větu: „Toto je přítomnost, takovou budoucnost nechceme, kde nám střílejí děti na ulici."

Na oprýskané zdi visí věnec od přítelkyně zabitého mladíka s nápisem „Díky za Tvou lásku, Lucie". Smuteční vazbu upevnila na pietní místo také matka zemřelého mladíka. Na zemi leží desítky zapálených svíček.