Děti z přerovských školek budou trénovat sporty, rodiče přispějí jen na dopravu

Sportujeme ve školce - tak se jmenuje projekt, do kterého se zapojí děti z šesti přerovských mateřinek. Předškoláci ve věku od pěti do sedmi let získají pod vedením profesionální trenérky a instruktorky základy atletiky, ale i gymnastiky a míčových her.

Děti z přerovských mateřských škol budou sportovat v nové hale v Žeravicích. | Foto: Magistrát města Přerova