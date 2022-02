„Tato hala se původně stavěla jako gymnastická a měla zde být doskoková molitanová jáma. Z někdejší gymnastické haly se ale později stala volejbalová a v části, kde měla být molitanová jáma, delší dobu vzlínala vlhkost. Ta působila na dřevo - a proto zřejmě praskly vzpěry podlahy,“ uvedl Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti Sportoviště Přerov.

Provozovatel se teď spolu s městem snaží zajistit opravu a uvést halu co možná nejdříve do normálního stavu.

„Jednáme o tom nyní s projektantem a realizační firmou. V hale je dřevěná nosná konstrukce, která vlhku neodolává. Je proto nutné provést průzkum zbytku dřevěné konstrukce, abychom věděli, v jakém stavu je. Problém musíme řešit od základu, provizorní řešení nepomůže,“ vysvětlil Marek Rybařík, vedoucí oddělení bytové správy přerovského magistrátu.

Domácí zápasy jinde

Sportovci, kteří v hale trénují a mají zde zápasy, teď hledají náhradní řešení. Šéf volejbalového klubu těsně před závěrem sezony zvažuje, že se poslední domácí zápasy odehrají u soupeřů - v Olomouci a Brně.

„V tréninku nás to nijak neomezuje, protože dvě třetiny haly jsou v pořádku. Problém je jen při zápasech A týmu, kdy se hraje na celou délku plochy. Buď si tedy seženeme náhradní halu odpovídajících parametrů v jiném městě, nebo vyměníme pořadatele. Naštěstí nás čekají jen dva domácí zápasy - a ty pravděpodobně, pokud se na tom dohodneme, odehrajeme u soupeře,“ konstatoval Lubomír Svoboda, předseda Volejbalu Přerov.

Ten doufá, že se podaří závadu co nejrychleji odstranit.

„Věřím, že mezidobí nějak překleneme a do začátku nové sezony už bude problém vyřešen. Jinde v Přerově totiž mistrovské zápasy hrát nemůžeme,“ poznamenal.

Tréninky budou ale na hale dál probíhat. „Tato hala je jediná v Přerově, která splňuje normu na nejvyšší soutěže v republice, ale trénovat zde ve dvou třetinách naštěstí můžeme,“ doplnil Radim Vlček, hlavní trenér volejbalového týmu žen a juniorek.

Podle sportovců havárie ukázala, jak moc městu chybí moderní hala, která by měla multifunkční využití.

„Na této hale jsou dobré podmínky, ale když dojde k podobné havárii, náhradních řešení moc není. Nejlepší by bylo, kdyby se všechny sporty dokázaly centralizovat do jedné větší haly, protože i při tréninku někdy dochází ke kolizím. Halu totiž nevyužíváme jen my, ale i florbalisté. Na jedné straně se mluví o tom, jak je důležité, aby děti sportovaly, na straně druhé ale pro sport chybí potřebné zázemí,“ uzavřel Radim Vlček.

