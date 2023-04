Nedostatek peněz na provoz kvůli stále rostoucím nákladům. S tímto problémem se v Přerově potýká většina sportovních klubů a oddílů. Zastupitelé proto na svém posledním zasedání v pondělí schválili mimořádný dotační program, kterým chtějí podpořit sportovce částkou 4 miliony korun. Žádosti mohou kluby podávat od 9. do 12. května.

Hokejová přípravka HC Zubr Přerov si zatrénovala s muži z A-týmu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Museli jsme najít zdroje na pokrytí mimořádného dotačního programu, podporujícího zejména sport dětí a mládeže. Bez toho by mnoho klubů a sportovců mělo existenční problémy,“ vysvětlil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

V rámci běžného dotačního programu pro rok 2023 šla do oblasti sportu částka 13 milionů 750 tisíc korun. Další téměř 4 miliony putovaly také do podpory vrcholového a výkonnostního sportu dospělých. Peníze ale klubům stále chyběly.

„Proto jsme se rozhodli vyhlásit také mimořádný dotační program, který má částkou 4 miliony korun podpořit sportovní kluby a oddíly, které musejí bojovat s aktuální ekonomickou krizí, jejímž důsledkem je narůstající inflace, zvyšování cen energií, nákladů na pohonné hmoty a podobně,“ shrnul přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Dotační program, a to včetně formuláře a povinných příloh, je k dispozici od úterý na webu města. Tiskopisy kluby seženou také na odboru sociálních věcí a školství a v Městském informačním centru.

Peníze lze získat i jinak

Kromě toho je podle Záchy stále otevřena možnost čerpat peníze pro sport v rámci dotačního programu B, který je takzvaně průběžný. V městské pokladně je pro tento účel rezervována částka ve výši 458 tisíc 480 korun.

„Protože chceme podpořit žadatele, kteří se nominují do sportovních soutěží, a v době podávání žádostí do běžného dotačního programu ještě o těchto akcích nevěděli, otevřeli jsme i takzvaný dotační program B, v rámci kterého se shromažďují žádosti až do 15. září,“ doplnil Zácha.

Zastupitelé na svém jednání odsouhlasili také příspěvek 9 milionů 600 tisíc korun pro hokejisty. HC ZUBR Přerov se za tuto částku zavázal po dobu dvou sezón propagovat město Přerov.