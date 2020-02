Na vině je chyba magistrátu, který si nepohlídal termín uzavření kupní smlouvy mezi městem a vlastníkem parcely pod točnou. Ten ji prodal firmě Sibom, která vlastní sousední pneuservis, a jejíž jednatel proti stavbě točny delší dobu protestoval. Město má teď dvě možnosti - buď si pozemek koupit, nebo si ho pronajmout.

O co ve vleklém sporu jde? Zástupci firmy Sibom, která provozuje pneuservis, delší dobu upozorňovali na to, že otáčení autobusů v těsném sousedství pneuservisu není bezpečné - a to jak pro cestující autobusů, tak i řidiče kamionů.

Majitel pneuservisu proto podal už dříve proti stavebnímu povolení správní žalobu a Krajský soud v Ostravě jí přiznal odkladný účinek. „Prakticky řečeno – zakázal nám točnu stavět. Jenže točna byla už více jak měsíc postavená, což soud nezkoumal,“ shrnul už dříve anabázi přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Nastala tak absurdní situace, která skončila opět na stole Krajského soudu v Ostravě. Ten loni na jaře žalobu firmy na zrušení stavebního povolení na stavbu točny zamítl. Město ji tedy mohlo zkolaudovat a začít užívat.

Radní: Uzavření nehrozí

Spor bude mít ale, jak se zdá, další pokračování. A město musí situaci urychleně řešit - pozemek pod točnou totiž není jeho.

„Došlo k pochybení ze strany magistrátu, který si nepohlídal termín, kdy se má podepisovat smlouva. Zahájili jsme proto jednání se současným majitelem parcely a ve hře jsou dvě možnosti - uzavření nájemní smlouvy nebo výkup pozemku,“ nastínil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Podle něj ale v současné době nehrozí, že by město nemohlo autobusovou točnu v Lýskách využívat. „Byla řádně zkolaudována, takže nic nebrání jejímu užívání. Navíc je to veřejně přístupná účelová komunikace. Nehrozí, že by ji teď někdo uzavřel a přestalo se po ní jezdit,“ poznamenal.

Majitel společnosti Sibom, které patří pneuservis, se dohodě s radnicí nebrání. „Odkoupili jsme pozemek od vlastníka, ale jednání s městem dál probíhají. Naše vůle dohodnout se trvá už tři roky a řešení existuje,“ řekl jednatel firmy Antonín Mikulík.

Chtěli blíž zastávku

Točna městské autobusové dopravy byla v místní části Přerova Lýsky postavena za 1 milion 233 tisíc korun. Lidé si totiž stěžovali na riskantní přecházení přes frekventovanou silnici I/47, která je hlavním tahem z Přerova na Ostravu.

I z toho důvodu chtěli mít zastávku blíže obytné zástavbě a prosadili, aby byla v intravilánu obce. To s sebou ale přineslo nutnost vybudovat točnu, na které by se mohl autobus vytočit. Jednatel společnosti Sibom Antonín Mikulík naproti tomu dlouhodobě upozorňoval na to, že je umístění točny nešťastné. „Z naší strany byla snaha jednat o posunutí točny alespoň o dvacet metrů dál,“ zmínil.