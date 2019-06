Dvě stavební akce zahájí v prvních letních dnech městská společnost Teplo Přerov. První má spojitost s plánovaným bouráním Chemiku, druhá souvisí s lepšími podmínkami dodávky tepla pro jediné přerovské kino Hvězda. Kromě toho se dokončují i loňské investice v Předmostí. Do úprav a modernizace půjde letos 15 milionů korun.

Budova Chemiku byla vystavěna v roce 1968. Do majetku města se objekt s byty dostal v říjnu roku 2000. V roce 2012 si od města Chemik pronajala První KPU, která zde má ubytovnu. Poslední nájemníci odtud odešli v únoru roku 2018. | Foto: Magistrát města Přerova

O zbourání ubytovny Chemik v ulici Velké Novosady rozhodli letos zastupitelé. Před pár dny získalo město Přerov na demolici dotaci - a do konce roku by měl být padesát let starý panelový dům srovnán se zemí.