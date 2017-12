Společně jste zpívali koledy v řadě obcí. Tady je velká fotogalerie

Na Přerovsku a Hranicku se k akci Česko zpívá koledy letos připojilo více než tři desítky obcí. Podívejte se na fotky.

Ve fotogalerie najdete snímky z koledování z těchto míst: Beňov, Dluhonice, Horní Těšice, Klokočí, Kozlovice, Skalička, Tovačov Vlkoš a Žeravice.

Z některých obcí přidali Zpravodajové deníku i pár řádků o tom, jak se akce vydařila právě u nich.

Horní Těšice

Ke kapli Panny Marie, kde se zpívalo, přišly všechny věkové kategorie, nejstarší paní Františka a nejmladší, dvouletá Beáta. Dospěláci si dali na čistý hlas domácí těšickou slivovičku a také jsme připili na zdraví právě narozené Jilii. Paní Oravová nám rozdala texty zpívaných koled. Poté se všichni zapsali do kroniky Českého červeného kříže.

Jako první jsme zpívali Nesem Vám noviny, která byla takovou sezpěvnou, abychom se sjednotili v hlase a to se povedlo na jedničku. Dále pak Půjdem spolu do Betléma; Narodil se Kristus Pán; Štěstí, zdraví,pokoj svatý; Pásli ovce valaši a přidali jsme si Rolničky, rolničky a co by to byly za koledy, kdybysme si na konec nezazpívali klasické Vánoce, vánoce přicházejí. Začali jsme štamprličkou a skončili zazvoněním z nové zvoničky, kterou ručně vyřezal pan Orava. Každý, za účast, si vybral z košíku nějakou mlsku - lentilky, pitíčko, čokoládové dukátky. Všichni měli radost, že jsme se sešli v hojném počtu na tak malou vesničku a pokud zdraví dovolí, tak se sejdeme v příštím roce zase.

Milena Rušarová Horní Těšice

Klokočí

Na svatou Lucii se po šesté hodině večer i v Klokočí rozezněly koledy. Zazpívat si je přišlo do parku k vánočnímu stromu asi čtyřicet zpěváků. Tentokrát nás doprovodila na klávesy mladá hudebnice Adélka Částečková. Koledy a dobrovolné vánoční písničky si užily nejvíce děti. Ty podpořily zpěv i hrou na rolničky, tamburínu a jiné doprovodné nástroje. V mrazivém večeru jsme se zahřáli punčem a energii doplnili vánočním cukrovím. Po vydařeném zpěvu jsem si ještě dlouho povídali. Díky tomu jsme se pěkně naladili na vánoční svátky, které v Klokočí již můžou začít.

Pěkné a klidné Vánoce všem přeje Dámský spolek Klokočky

Kozlovice

V Kozlovicích v místní kapličce sv. Vendelína jsme si zazpívali koledy za doprovodu šestičlenné hudební skupiny, které tímto patří velké díky za krásný doprovod. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení v podobě svařeného vína, pro děti čaj a bonbony. Akce měla velký úspěch, v Kozlovicích se konala už počtvrté a všichni se rozcházeli pomalu domů s pocitem dobré nálady a příjemně stráveného adventního večera.

Marie Hlávková

Beňov

I Beňov se již podruhé zúčastnil celorepublikové akce "Česko zpívá koledy". U vánočního stromu se sešlo zhruba 50 lidí všech věkových skupin. Někteří se nejprve zahřáli připraveným svařákem nebo čajem a šlo se zpívat. Za klavírního doprovodu Hanky Bělařové odzpívali všech 7 koled a ještě přidali "beňovský přídavek" Veselé Vánoční hody. Krásná adventní akce.

Pavlíková Lenka