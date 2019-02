Přerov – Nadšený jásot fanoušků, hlasité povzbuzování a pískot z tribun při výkonech těch nejlepších – tak to vypadalo o víkendu na moravském mistrovství Dance Life Tour 2012, které proměnilo halu TJ Spartak v Přerově ve streetovou tančírnu.

O postup na Mistrovství republiky Dance Life Tour 2012 bojovalo na sto šedesát pět formací z celé Moravy

PETRA POLÁKOVÁ – UVÍROVÁ

Na parketu se vystřídalo sto šedesát pět formací a skvělé výkony předvedlo přes dva a půl tisíce tanečníků ze všech koutů Moravy.

Strhující show a choreografie v kombinaci s precizními výkony jsou tím, co návštěvníky na přehlídce baví nejvíce. Bývá už pravidlem, že nejvíce táhne street dance a hip hop.

„V této kategorii bývá také největší konkurence. Zájem je určitě daný muzikou, kterou teď mladí lidé poslouchají,“ řekl hlavní organizátor soutěže David Nováček z taneční školy Lola´s Dance Olomouc.

„Ve street dance platí, že dávají do tance to, co v životě zažívají. Je v něm svoboda a možnost vlastního vyjádření. Díky pohybu se můžou realizovat bez omezení,“ poznamenala také trenérka Zuzana Patakiová ze stejného klubu.

V soutěži jsou ale zastoupeny nejrůznější styly, a tak mohli diváci zhlédnout skvělá vystoupení v kategoriích disco dance, v artových disciplínách jako show, modern nebo jazz dance či latino show. „S výjimkou deseti tanců je tady možné spatřit téměř vše,“ vysvětlil David Nováček.

Fakt, že Přerov hostí největší klání svého druhu na Moravě, potvrzuje i velké množství přihlášených účastníků. „Jen první den se jich představilo třináct set, druhý dvanáct set. Ti nejlepší postoupí na mistrovství republiky,“ upřesnil.

Podle organizátorů se největší taneční událost roku Dance Life Tour koná po celé České republice už popáté pod křídly občanského sdružení Czech Dance Organization. To má jako jediné v České republice právo nominovat tanečníky na mezinárodní soutěže IDO.

Jen loni se této nejmasovější soutěže zúčastnilo více než 12 tisíc tanečníků z celé země. Nejlepší z nich pak reprezentovali Českou republiku na sedmnácti mezinárodních soutěžích a vybojovali neuvěřitelných devětatřicet titulů mistrů světa a patnáct titulů mistrů Evropy.

V Přerově sklidila o víkendu asi největší aplaus vystoupení formací z ostravského klubu Akcent, ale také brněnští B-Fresh, Magic Free Group nebo Beat UP. „Početně nejvíce je zastoupena druhá liga street dance dospělých, kde bojuje o postup jednadvacet formací,“ doplnila další z organizátorek Dita Souralová.