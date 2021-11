Pro sportovce, kteří v hale trénují, to znamená, že se nemusejí obávat stěhování.

Halu Spartaku chtělo původně získat do svého majetku město, které mělo zájem investovat do její modernizace a důstojnějšího zázemí pro sportovce. Valná hromada TJ Spartak Přerov ale nepřistoupila na finanční podmínky, které město za odkoupení dvou hal - velké i sousední menší - nabízelo.

„Město by pro nás byl nejlepší partner z hlediska využití, ale nedomluvili jsme se na podmínkách. Znalecký posudek ocenil hodnotu majetku na 23,8 milionů korun a my jsme poskytli slevu deset milionů. Město ale nabídlo částku jen zhruba 7 milionů korun, což valná hromada neschválila,“ přiblížil Jiří Pavelka, předseda TJ Spartak Přerov.

Poté, co jednání s městem zkrachovala, se objevili další zájemci o odkoupení haly. Nakonec padla volba na firmu Auto-Moto Jelínek Pohořelice.

Opravy a rozšíření

Nový vlastník se bezprostředně poté, co halu v září získal do svého majetku, vrhl do oprav. Do objektu se totiž dlouhá léta výrazněji neinvestovalo a v havarijním stavu byly například rozvody vody.

„Tuto velkou opravu jsme museli vyřešit hned po převzetí haly, protože došlo k havárii. Nový je i kanalizační systém - pro případ, že by někdy v budoucnu vypověděl službu,“ shrnul jednatel společnosti Petr Jelínek.

Nově opravená je i střecha takzvané „plechovky“ - menší sousední haly.

„Hrozilo totiž, že do ní bude zatékat. Vymalovali jsme i kanceláře a úpravou prošla prosklená konferenční místnost pro zhruba čtyřicet lidí ve velké hale, kde je i nový nábytek. Rekonstrukce restaurace a kompletního interiéru malé haly proběhne příští rok na jaře,“ nastínil.

Zázemí pro sportovní oddíly, které zde trénují a pořádají závody, zůstane nezměněné - a ještě se rozšíří.

„Kromě moderní gymnastiky, tenisu, floorbalu, nohejbalu a malé kopané přibude také lukostřelba. Do týdne zprovozníme také nové webové stránky s rezervačním systémem tak, aby měli i rekreační hráči přehled o volných hodinách na hale,“ zmínil Jelínek.

Podmínky pro tréninky zůstávají

Pro oddíly, které na hale trénují, se nic podstatného nemění.

„Domluvili jsme se na desetileté smlouvě a podmínky pro naše tréninky zůstávají zachovány. Mění se jen výše nájmu,“ shrnula Iva Otáhalová, šéfka oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak Přerov.

Podle náměstka přerovského primátora Petra Kouby (ODS) zůstává pozemek, na kterém hala stojí, i nadále v majetku města.

„Firma ho má ve výpůjčce, protože chceme podpořit sportování na území Přerova. Kdybychom ho dali do nájmu, tak se to určitě promítne i do výše nájemného sportovních organizací, což není žádoucí. Nový vlastník haly s městem spolupracuje a podal si i žádost do dotačního programu. Podporujeme ho tedy jako každý jiný subjekt,“ uzavřel Petr Kouba.