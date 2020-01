Nové monitory budou hlídat jak čerstvě narozené děti, tak i kojence, hospitalizované na dětském oddělení.

„Monitor hlídá nejen zástavu dechu, ale i bezdeší - apnoe pauzy. Je umístěný pod matrací dítěte, aby v případě, že dojde k zástavě delší než dvacet vteřin, nebo při snížení frekvence pod deset dechů za minutu okamžitě spustil alarm, který přivolá pomoc zdravotnického personálu nebo rodiče,“ shrnul primář dětského a novorozeneckého oddělení přerovské nemocnice Jaroslav Bouchal.

Maminky by měly monitory v domácím prostředí používat zhruba do šesti měsíců až jednoho roku dítěte. Devadesát pět procent náhlých úmrtí v kojeneckém věku totiž postihuje právě děti do šesti měsíců věku.

V České republice umírá každý rok na syndrom náhlého úmrtí kolem deseti dětí. Jednou z příčin tohoto syndromu může být drobná změna v mozku dítěte, která vede k problémům s dýcháním či krevním oběhem. Pokud se k této anomálii přidá některý z rizikových faktorů, může dojít k úmrtí.

Monitory dechu zajistila pro přerovskou nemocnici Nadace Křižovatka z finančních prostředků dárců.

„Oslovujeme firmy a společnosti, které jsou regionálně blízké nemocnici, nebo je s ní pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé republice,“ přiblížila Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.

Cena nového monitoru dechu je zhruba 2 tisíce korun a v přerovské nemocnici si je mohou rodiče zapůjčit za poplatek 900 korun, a to na dobu šesti měsíců. (pu)